Roberta Morise ad un passo dalle nozze con Giulio Fratini?/ “Attendo la proposta…”

Roberta Morise si sposa? “La famiglia è il mio sogno ma…”

Roberta Morise ad un passo dalle nozze. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rilasciato un’interessante intervista al Settimanale Nuovo Tv. La showgirl è da poco tornata in Rai alla conduzione del programma Camper in coppia con Tinto. Roberta Morise ha spiegato di aver vissuto questo periodo di distanza dalla televisione come un periodo di riflessione: “Lo definirei più una pausa di riflessione non decisa da me ma da altri che mi è comunque servita a guardarmi dentro”. Roberta Morise ha poi parlato del compagno Giulio Fratini. La coppia è felicemente innamorata da tempo anche se vivono una relazione a distanza. Il motivo? Lei vive tra Roma e Milano, mentre l’imprenditore a Firenze. Roberta Morise è pazza però del suo Giulio tanto da aver confidato di non aver mai incontrato un uomo così. Per la coppia si è trattato di un colpo di fulmine: “Lui ha cinque anni meno di me, è educato, premuroso di quelli che se ne incontrano pochi. Quando ci siamo conosciuti ho pensato “oddio ma è geneticamente modificato”, ha rivelato.

Roberta Morise sogna di mettere su famiglia anche se per il momento rimane concentrata sul lavoro. Da donna del Sud dice però di aspettarsi una proposta di matrimonio dal suo Giulio: “La famiglia è il mio sogno ma certe decisioni si prendono in due. Ciò non toglie che da brava donna del Sud, romantica, aspetto che sia il mio partner a prendere l’iniziativa”. I fan sono in trepidazione e non vedono l’ora di vederla indossa il fatidico abito bianco.

Per Roberta Morise è un periodo d’oro non solo dal punto di vista sentimentale ma anche da quello professionale. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Roberta è tornata più carica di prima. La showgirl fa anche un appello a due conduttori molto amati della televisione. Stiamo parlando di Carlo Conti e Milly Carlucci. Roberta Morise infatti vorrebbe prendere parte a Tale o quale Show o a Ballando con le stelle. Lo rivela nell’intervista a Nuovo Tv: “Vado matta per Ballando con le stelle e Tale e Quale Show. Mi piacerebbe partecipare a un talent”.

A settembre Roberta Morise non ha particolari impegni e pertanto per lei questa potrebbe essere un’occasione di lavoro. Intanto dal lunedì al venerdì Roberta è alla conduzione del programma Camper, un’esperienza divertente che la fa anche viaggiare: “Mi piace l’avventura e poi un viaggio in camper non l’avevo mai sperimentato”. Il pubblico si era affezionato molto a Roberta quando era alla conduzione dei Fatti Vostri. Un grande dispiacere per lei abbandonare quel programma: “Mai litigato con nessuno, ma doverlo abbandonare mi ha lasciato con l’amaro in bocca”, aveva confidato al settimanale Dipiù Tv qualche settimana fa.











