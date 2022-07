Elisabetta Gregoraci il figlio Nathan “inviato” al Battiti Live/ “Vive dietro le quinte”

Elisabetta Gregoraci al timone di Battiti Live su Italia 1

Elisabetta Gregoraci torna in tv alla guida della nuova edizione di Battiti Live, la kermesse estiva itinerante. Si tratta del sesto anno consecutivo per la ex moglie di Flavio Briatore che avrò anche quest’anno accanto Alan Palmieri. Per la Gregoraci condurre un programma come Battiti si tratta di un sogno che si realizza come ha rivelato al Corriere della Sera: “quando ero una bambina i programmi musicali erano i miei preferiti. Li seguivo in famiglia, con mia mamma, papà e la mia sorellina, mangiando un ghiacciolo in veranda, nelle calde serate calabresi”. In realtà il sogno di Elisabetta bambina era quella di diventare una ballerina: “sognavo di diventare una ballerina. Con mia sorella, mentre guardavamo quelle trasmissioni, canticchiavamo le canzoni, ci divertivamo. E io, appunto, sognavo di essere sul palco a condurre”.

Elisabetta Gregoraci bacia Tommaso Stanzani/ Il gesto che ha mandato in tilt...

Un sogno realizzato a metà, visto che la Gregoraci è diventata una showgirl – conduttrice. E’ molto legata a Battiti che quest’anno, finalmente, torna in presenza con un tour itinerante in giro per l’Italia. “Quest’anno siamo tornati alla formula itinerante davanti a 10mila persone… ne avevamo bisogno: per reggere quattro ore di diretta serve il supporto del pubblico. Per fortuna ho iniziato presto a condurre: dopo gli inizi come modella ho cominciato a presentare, in giro per la Calabria le serate dei concorsi grazie ai quali ero diventata miss Calabria e miss Sorriso. Avevo 17 anni, ho imparato molto” – ha detto la conduttrice.

Elisabetta Gregoraci, gaffe a Battiti Live 2022/ Alvaro Soler diventa "Alvaro Soleil"

Elisabetta Gregoraci: “Mio figlio viene dietro le quinte di Battiti Live”

Non solo, Elisabetta Gregoraci ha parlato anche della gavetta fatta e di quanto le sia servita. “La gavetta, gli eventi dal vivo, ti danno sicurezza. Servono a non farti prendere dal panico di fronte a qualche intoppo, che non manca mai, o anche solo davanti a così tanta gente: ancora adesso poco prima di salire sul palco penso a chi me lo ha fatto fare, poi vinco la paura e mi diverto” – ha detto la ex concorrente del Grande Fratello Vip che proprio durante la conduzione di Battiti Live ha avuto anche qualche fuori programma “.Durante una puntata di “Battiti” dovevo introdurre una cantante che era rimasta bloccata in ascensore. Non arrivava più, così abbiamo stravolto la scaletta al momento” – ha rivelato.

Elisabetta Gregoraci, in che rapporti è con Flavio Briatore?/ "Si discute ma..."

La Gregoraci ha poi parlato del figlio Nathan rivelando: “viene dietro le quinte di “Battiti” e lo vedo chiacchierare con i cantanti, mi fa piacere. Anni fa mi ha stupita quando, senza dire nulla, ha preso il microfono ed è andato sul palco a parlare col pubblico… certo non è timido. Però ai concerti deve andarci ancora con mamma”. Infine sul rapporto con l’ex marito Flavio Briatore: “abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente si discute. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA