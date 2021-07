Elisabetta Gregoraci/ Incidente nel pre-puntata nel viaggio verso la Puglia: “Mai una gioia!”

Elisabetta Gregoraci torna al timone del Battiti Live per il quinto anno consecutivo. Al suo fianco, come al solito, la voce ‘iconica’ di Radionorba Alan Palmieri, oltre alla giovane conduttrice/inviata Maria Sole Pollio, incaricata di raccogliere le impressioni e le domande del pubblico giù in piazza. La Gregoraci, che ha già concluso la sua esperienza per quest’anno, afferma che l’edizione 2021 del Battiti è stata molto particolare per lei (le puntate sono già state registrate tra il 25 giugno e il 3 luglio): “Un’edizione speciale”, la definisce, “con più cantanti, anche internazionali”. Non solo: il Battiti 2021 è un evento importante anche perché – quest’anno più che mai – c’è bisogno di ritrovare la spensieratezza, e il suo auspicio è di aver contribuito in qualche modo a regalare al pubblico dei momenti di leggerezza.

“Ritroveremo un clima di normalità che ci è mancato molto”, ha spiegato Elisabetta Gregoraci, che nel 2020 aveva dovuto fare a meno della presenza del pubblico. La showgirl calabrese ha atteso con ansia l’inizio dell’evento, soprattutto per la valenza simbolica che questa manifestazione ha agli occhi del pubblico (ricordiamo che già l’anno scorso i due conduttori si erano distinti per il loro ‘coraggio’ nel presentare un concerto senza pubblico). A poche ore dall’inizio della puntata, Elisabetta è rimasta vittima di un piccolo ‘incidente’ con il trolley che si era portata in viaggio e che non ha resistito fino al suo arrivo in Puglia. La valigia, infatti, si è rotta, mettendo a rischio anche l’outfit che la Gregoraci aveva preparato per la serata. “Mai una gioia”, ha commentato ridendo su Instagram, “ho bisogno di una benedizione”.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci ha parlato a lungo del suo rapporto con Flavio Briatore e della sua vita da mamma di Nathan, il figlio frutto del loro matrimonio. La separazione è stata particolarmente dolorosa per lei, anche se i due sostengono di essere rimasti in buoni rapporti: “Abbiamo litigato per stupidaggini, possiamo discutere ma poi ci ritroviamo”, precisa la conduttrice. “E qualche mese lontano da casa ha fatto bene perché abbiamo sentito la mancanza l’uno dell’altra e ci ha fatto ritrovare”.

