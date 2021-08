Elisabetta Gregoraci/ La foto con Flavio Briatore riaccende il gossip: “Coppia unica”

Elisabetta Gregoraci ‘regina dell’estate’. Così qualcuno ha soprannominato la conduttrice di Battiti Live, che questa sera ritroveremo sul palco di Italia 1 per una nuova tappa dello show musicale. Ma è proprio intorno alla Gregoraci che pochi giorni fa si è scatenato il gossip. Una foto postata da Flavio Briatore insieme all’ex moglie ha infatti allertato tutti i fan della coppia. Ritorno di fiamma? Si sono chiesti infatti molti di fronte allo scatto in cui Briatore sorride all’obiettivo con al suo fianco la Gregoraci e insieme condividono un pranzo nella bellissima Capri. Una location sicuramente romantica che potrebbe aver riavvicinato ulteriormente i due ex che, ricordiamo, hanno un buonissimo rapporto. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Elisabetta Gregoraci regina di Battiti Live 2021

Elisabetta Gregoraci è la regina di Battiti Live 2021, la kermesse canora dell’estate trasmessa in prima serata su Italia 1. Un ritorno col botto per l’ex moglie di Flavio Briatore che quest’anno si è fatta conoscere ancora di più dal grande pubblico con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Un’esperienza che le ha sicuramente cambiato la vita, visto che la conduttrice dalla pagine di SuperGuida Tv ha raccontato di essere felicissima di averci partecipato e che rifarebbe tutto quanto fatto nella casa. “In realtà rifarei tutto, è stata un’emozione forte che non avrei mai immaginato. Un’esperienza unica a tratti difficile ma che mi ha insegnato molto e soprattutto ha lasciato che le persone scoprissero la vera Eli e di questo sono contentissima” – ha detto la bellissima Ely che non ha alcun dubbio “E’ stata un’esperienza forte ma sono contenta di averla vissuta”. La Gregoraci al momento non pensa però alla possibilità di ripetere un’esperienza di genere ad un reality show anche se non chiude del tutto la possibilità dicendo “per il futuro vedremo”.

Elisabetta Gregoraci sul figlio Nathan: "sono molto protettiva come tutte le mamme"

Elisabetta Gregoraci adesso si gode la nuova edizione di Battiti Live che ha segnato per lei il ritorno su di un palco dal vivo. “E’ un’edizione di Battiti Live ancora più emozionante con tanti artisti nazionali ed internazionali ed il ritorno del pubblico” – ha detto la Gregoraci sottolineando – “è sempre un’emozione per me salire su quel palco e ritrovare Alan, i cantanti e tutti i ragazzi della produzione, è come ritrovarsi in famiglia. In realtà conosco tutte le canzoni che ascolteremo in queste puntate e a seconda del giorno ne ho in testa una piuttosto che un’altra”. Quest’anno la Gregoraci ha deciso di lanciarsi anche in un’esperienza del tutto nuovo: quella di cantante visto che ha registrato il singolo “Anno zero”. “Il progetto è nato abbastanza per scherzo con Alan, con cui ho da sempre una sintonia innata” – ha rivelato la showgirl – “ci siamo così lanciati in questo bellissimo progetto e sono molto contenta del risultato. Una cosa in cui non mi ero mai cimentata prima ma mi sono divertita tantissimo nel realizzarla”. Infine impossibile non parlare del figlio Nathan, nato dall’amore per Flavio Briatore: “sono molto protettiva. Come tutte le mamme provo a controllare le mie paure e cercare di arginarle. Gli auguro di essere sempre in salute e di riuscire a realizzare i suoi sogni qualsiasi essi siano”.

