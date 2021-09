Elisabetta Gregoraci/ La verità su Flavio Briatore: “Continuiamo a volerci bene”

Elisabetta Gregoraci ospite a Domenica in

Elisabetta Gregoraci è una delle ospiti della puntata di oggi di Domenica in, il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 con al centro le interviste ai protagonisti dello spettacolo attuale. Reduce dal successo di quest’estate con Battiti Live, Elisabetta torna in tv per parlare (anche) della sua carriera e fare un bilancio dell’ultimo periodo.

In generale, Elisabetta può dirsi soddisfatta: il rapporto con Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathan Falco, sembrerebbe disteso, anche se Eli smentisce le voci circa il loro presunto ritorno insieme. I due si frequentano, dice, solo per condividere dei momenti insieme a loro figlio Nathan.

In ogni caso, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore continuano a volersi bene. A partire dal loro incontro in Sardegna nell’ultimo periodo, le voci in questione si sono fatte sempre più insistenti, tanto che il ritorno di fiamma era dato – se non per ‘certo’ – quanto meno per ‘molto probabile’. Purtroppo, però, Elisabetta e Flavio continuano a frequentarsi soltanto nelle vesti di genitori di Nathan.

Flavio ed Elisabetta si conoscono da 20 anni, si sono sposati nel 2008 e nel 2010 hanno avuto il loro unico figlio Nathan Falco. “Stare insieme è un bel modo per condividere la crescita di Nathan. Ed è naturale essere l’uno il punto di riferimento dell’altro”, si legge in una sua intervista a Gente. Nella stessa occasione, Elisabetta ha dichiarato che i due non sono tornati insieme. Se si frequentano – prosegue – “la spiegazione è una sola, siamo dei genitori che amano molto il proprio figlio e non vogliamo privarlo del calore di una famiglia. Siamo una coppia che sa continuare a volersi bene, a rispettarsi ed a portare avanti il cammino di genitori con buon senso e affetto”.

