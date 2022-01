Elisabetta Gregoraci, la verità su Flavio Briatore/ “Siamo complici e stiamo bene…”

Elisabetta Gregoraci svela la verità sul rapporto con Flavio Briatore. Dopo aver passato il giorno di Natale insieme, i due ex hanno anche trascorso dei giorni di vacanza in Kenya, sempre in compagnia del figlio Nathan Falco. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto fare il punto della situazione sulle pagine del settimanale “Oggi” rilasciando un’intervista: “C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile… Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo“.

Elisabetta Gregoraci ha poi espresso parole dure riguardo le voci di un contratto con con Flavio Briatore, una penale che le impedisce di farsi fotografare con altri uomini: “Quella è una leggenda metropolitana che mi fa vomitare. Lo scriva: vomitare. Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?”

ELISABETTA GREGORACI SUL RAPPORTO CON FLAVIO BRIATORE

Elisabetta Gregoraci prova a smentire le voci di un ritorno di fiamma con Flavio Briatore. Nonostante il riavvicinamento nelle feste natalizie, attraverso le pagine del settimanale “Oggi“, la showgirl rivela che la loro storia d’amore è ormai archiviata: “Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così“. Elisabetta Gregoraci ha inoltre confermato di essere single, pur avendo tanti corteggiatori: “Mi mandano lettere, fiori, cioccolatini. Sono galanti, però finora nessuno mi ha fatto perdere la testa. Ma io sono ottimista, so che la persona giusta arriverà. Anche se per mio figlio Nathan io agli uomini non dovrei pensare mai più. Mi vuole tutta per sé…“.

