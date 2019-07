ELISABETTA GREGORACI/ “Mio figlio Nathan la mia priorità in assoluto” (Battiti Live)

Elisabetta Gregoraci sta vivendo un periodo di grande successo. Dopo il ritorno a Made in Sud nelle vesti di Guest star, la showgirl è tornata sul palco del Battiti Live 2019 vincono la prima serata degli ascolti del mercoledì sera. Non solo, la ex moglie di Flavio Briatore torna al cinema tra i protagonisti della pellicola “Aspromonte-La terra degli ultimi”, il film diretto da Mimmo Calopresti e presentato al Festival di Taormina. Una bellissima esperienza che ha segnato il ritorno sul grande schermo della Gregoraci: “non nascondo che mi ha fatto un certo effetto girare nella mia amata Calabria”. Un ruolo che la showgirl ha raccontato così a Elle: “interpreto Maria, la moglie di Sergio Rubini, una donna guerriera, combattiva, che sta accanto al suo uomo, ma che a tratti è anche provata dalla vita”.

Elisabetta Gregoraci: “mio figlio è la gioia più grande”

Intanto in attesa di vederla al cinema, Elisabetta si conferma indiscussa protagonista del piccolo schermo con la kermesse musicale più seguita dell’estate. Tra un successo e l’altro, però Elisabetta Gregoraci cerca di trascorrere la maggior parte del suo tempo con l’amato figlio Nathan. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Vero la showgirl ha fatto un punto della situazione parlando del suo ruolo di mamma: “cerco di essere una mamma molto presente e, soprattutto, attenta”. Non solo, ha parlato anche del rapporto con il figlio: “Nathan è la mia priorità in assoluto e ci tengo a seguirlo nella sua crescita. E’ la mia gioia più grande. Ogni volta che ricevo un suo abbraccio, mi sento la donna più fortunata del mondo”.

Elisabetta Gregoraci: “il palco con Alan Palmieri è davvero bello”

La showgirl ha poi raccontato della rinnovata esperienza al timone della kermesse musicale “Battiti Live” organizzata da RadioNorba. Si tratta del terzo anno consecutivo per Elisabetta Gregoraci che condivide questo successo di critica e pubblico con il direttore artistico e co-conduttore Alan Palmieri. Tra i due, dopo tre anni di co-conduzione, è nato un bel rapporto come ha sottolineato la stessa Gregoraci al settimanale Vero: “tra noi c’è sintonia e condividere il palco con lui è davvero bello. In questa terza edizione ospiteremo più di 70 artisti che stanno impazzando ovunque con i loro tormentoni”. Del resto la musica è da sempre una delle passioni della ex moglie di Flavio Briatore che, oltre alla musica di Sting, ascolta anche tantissima musica italiana.



