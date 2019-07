Battiti Live 2019, Terni/ Terza puntata: ecco gli ospiti e le info per arrivare

Continua il grande successo di Battiti Live 2019. Stasera, domenica 14 luglio, la terza tappa dell’evento musicale itinerante organizzato da Radio Norba, approda in quel di Trani. Quali saranno gli artisti che saliranno sul palcoscenico del live? A seguire tutte le informazioni dei cantanti e come arrivare sul posto, per non perderti la tua prima fila esclusiva. Il nuovo appuntamento con la musica dell’estate, sarà condotto ancora una volta da Alan Palmieri al fianco di Elisabetta Gregoraci. Un cast, quello di oggi, decisamente variegato che offrirà al pubblico di Trani un’ampia selezione di hit e grandi classici della musica italiana da ballare ed ascoltare per l’intera stagione bollente. Tra gli ospiti più attesi di questa nuova tappa, ci sono due cantanti alle prese con il gossip nostrano: Francesco Sarcina con Le Vibrazioni e Benji e Fede. Il primo infatti, ha dichiarato di essere stato tradito dalla moglie mentre Federico Rossi, si è appena lasciato con Paola Di Benedetto.

Battiti Live, cantanti e come arrivare

Ecco il cast della terza tappa di Battiti Live 2019. Paola Turci, Enrico Nigiotti, Giant Rooks, Mr Rain e Martina Attili, Cristiano Malgioglio, Jake La Furia, Bianca Atzei, Rocco Hunt, Giordana Angi, Sergio Sylvestre, Le Vibrazioni, Shade e Federica Carta, Annalisa, Benji e Fede, Nek, Irama e Gabry Ponte. Come potete arrivare a Terni senza particolari problemi? Se arrivare in treno, sappiate che la città è collegata perfettamente con molteplici treni, regionali e non ed anche con le principali città italiane. Una volta arrivati in città, sarà davvero molto semplice arrivare all’area concerto. Se vi muovere in automobili invece, se arrivate dalle A14, Bologna, dovrete imboccare l’uscita Trani da Taranto. Dalla statale 98 di Bari invece vi suggeriamo di uscire a Bari, Foggia, uscita Corato-Trani e seguire le informazioni. Stesso discorso per la Statale 16 Bis Bari, proseguendo per Foggia e, successivamente, prendendo l’uscita Trani centro.

Ecco gli ospiti più attesi

Tra gli ospiti più attesi, oltre a Benji e Fede e Francesco Sarcina con Le Vibrazioni, c’è anche grande attesa per Shade & Federica Carta, protagonisti delle classifiche attuali con la canzone dal titolo “Senza farlo apposta”. Il duo musicale infatti, ha incredibilmente superato i 30 milioni di visualizzazioni su YouTube, portandosi a casa un disco di Platino FIMI per le 50mila copie di vendita ottenute. Oltre ai giovani talenti, si incontreranno sul palcoscenico del Battiti Live, anche le leggende della musica, tra cui Cristiano Malgioglio: è lui autore di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana come “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Fernando” e il nuovo singolo dell’anno, “Dolceamaro”, brano riarrangiato e in collaborazione con Barbara d’Urso. Anche il video presente su YouTube ha avuto un grandissimo successo, con oltre 3 milioni di views. Sarà poi presente anche Nek, di recente tornato in pista con la canzone dal titolo “Alza la radio”.



