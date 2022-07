Elisabetta Gregoraci: torna al centro del gossip, perchè?/ Ecco dove la rivedremo presto in tv…

Elisabetta Gregoraci, novità in ambito lavorativo e nuove avances sentimentali

Elisabetta Gregoraci, amatissima showgirl italiana, nota per la sua simpatia, la sua bellezza, i suoi ruoli all’interno del mondo dello spettacolo, tra cui quello al Grande Fratello Vip, dove si mostrò per quella che in realtà è ed è sempre stata, una donna calabrese semplice e umile e ovviamente anche la mamma del piccolo Nathan Falco, avuto dal matrimonio tanto noto nel mondo del gossip insieme a Flavio Briatore. La carriera televisiva di Elisabetta è ben lontana dall’arrestarsi, tanto che di recente, oltre alla conduzione del programma musicale Battiti Live, Elisabetta è stata inserita tra i protagonisti di un nuovo programma di Rai2, che sarà condotto da Mara Maionchi: “Nudi per la vita”.

La showgirl oltre che per la sua brillante carriera è al centro del gossip anche per un evento accaduto da pochissimo tempo; mentre lavorava alle prove di Battiti Live, un aereo in cielo ha sventolato un messaggio per lei: “Ely ricorda 28/08 alle 18 ti amooo”. Un messaggio che aveva tutta l’aria di essere un appuntamento e che come riporta Fanpage, è stato associato dai fan a un ex compagno della showgirl: Francesco Bettuzzi, che quello stesso giorno aveva postato sulle sue storie di Instagram la foto di un aereo.

Elisabetta Gregoraci complice di Scherzi a parte

Elisabetta Gregoraci è stata ospite e complice di Scherzi a parte e di Enrico Papi, oltre allo scherzo telefonico improvvisato all’ex marito Flavio Briatore, la showgirl è stata anche la protagonista di una candid camera molto particolare. Una situazione che Enrico Papi definisce “surreale” e che vede come “vittime” due idraulici di Messina: Silvio e Filippo. Elisabetta indossava un pigiama di seta nero ed era legata con delle manette a una catena di ferro. Quando i due idraulici entrano rimangono basiti ed Elisabetta chiede di essere slegata.

La showgirl spiega di non aver chiamato la polizia per non creare uno scandalo e in quel momento i due le chiedono: “Ma chi è sta Gregoraci?” lasciando di stucco ma anche col sorriso Elisabetta che chiede prontamente: “Ma come, non mi avete mai vista in televisione?”. Dopo varie telefonate i due decidono di slegarla ma fuori programma spaccano accidentalmente una delle tubature vicine del termosifone e la casa inizia ad allagarsi. Più che uno scherzo, in parte è un vero disastro, soprattutto quando uno degli idraulici decide di tamponare l’acqua con un tappeto trovato in casa che però è molto costoso. I due alla fine non riescono a liberarla e il cast del programma esce allo scoperto.











