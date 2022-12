Elisabetta Gregoraci, weekend romantico con il fidanzato Giulio Fratini ma Natale divisi/ Amore finito?

Giulio Fratini, giovane imprenditore di successo oltre che noto per le precedenti relazioni con Raffaella Fico e Roberta Morise, è attualmente fidanzato con Elisabetta Gregoraci. L’uomo non ama l’esposizione social, tanto meno la luce dei riflettori, ma quando si tratta della showgirl non disdegna di immortalare il momento sui vari profili social.

Elisabetta Gregoraci, matrimonio con Giulio Fratini?/ I due escono allo scoperto ma..

Prima delle festività natalizie, Giulio Fratini è stato infatti catturato dal settimanale Chi, intento a divertirsi sulla neve di Cortina D’Ampezzo proprio con Elisabetta Gregoraci. I due innamorati hanno trascorso un romantico fine settimana, separandosi però proprio a ridosso del giorno di Natale. La fidanzata infatti si è poi trasferita in Kenya con tutta la sua famiglia, compreso Flavio Briatore, per trascorrere le festività nel clima esotico.

GIULIO FRATINI, CHI È FIDANZATO DI ELISABETTA GREGORACI/ "Ci viviamo alla giornata"

Giulio Fratini, la Gregoraci lo lascia solo per Natale e vola in Kenya con Briatore: è crisi?

Giulio Fratini ha trascorso le festività natalizie lontano da Elisabetta Gregoraci, sua attuale fidanzata. L’imprenditore è rimasto in Italia mentre la showgirl si è recata in Kenya con il suo ex marito. Tra le ragioni della separazione vi sarebbero principalmente impegni professionali, oltre alla necessità della donna di non privare della presenza del padre il piccolo Nathan, proprio il giorno di Natale.

Giulio Fratini è dunque al centro dell’interesse social in merito ad una presunta crisi d’amore con Elisabetta Gregoraci. Secondo l’opinione del mondo del gossip, la separazione per le feste potrebbe essere un segnale di nuove ruggini all’orizzonte o addirittura della fine della relazione. In realtà, il fine settimana romantico a Cortina dei giorni precedenti sembrerebbe spegnere le incertezze, come dimostrato dai sorrisi immortalati dal settimanale Chi.

"FLAVIO BRIATORE? NON TORNEREMO INSIEME"/ Elisabetta Gregoraci "Ma Nathan Falco sa…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA