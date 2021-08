Elisabetta Simone: “La storia con Luca Cenerelli è stata vera”/ L’ex Uomini e Donne..

Elisabetta Simone, con un nuovo post pubblicato tra le storie di Instagram, torna a parlare della storia che ha vissuto con Luca Cenerelli. Dopo un’estate d’amore nel corso della quale ha fatto sognare i fans di Uomini e Donne condividendo foto e video delle sue vacanze con Luca, l’ex dama del trono over, con una Instagram Story, ha fatto implicitamente intuire che la sua favola fosse giunta al termine. Le paure dei fans sono state confermate dalla stessa Elisabetta che, oggi, con una nuova storia condivisa su Instagram, ha confermato la rottura.

“La nostra relazione è sempre stata vera e solo le persone a noi vicine sanno come abbiamo vissuto e solo noi sappiamo le emozioni e i sentimenti che abbiamo condiviso”, ha scritto l’ex dama rispondendo agli haters.

Elisabetta Simone dopo la fine della storia con Luca Cenerelli: “Non ha senso infangarci”

L’annuncio di Elisabetta Simone ha scatenato i commenti degli haters. Molti utenti dei social hanno puntato il dito contro l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne non credendo totalmente alla loro storia. Elisabetta, così, ha deciso d’intervenire per difendere se stessa, Luca e un sentimento vero che per alcuni mesi li ha uniti.

“Non ha senso infangarmi, infangarci perchè come tutte le relazioni ci sono alti e bassi, relazioni chedurano una vita e relazioni che finiscono”, scrive ancora l’ex dama. Poi una richiesta: “Vi chiedo la cortessiadi rispettare questo momento ed è inutile sputare veleno solo per degli stereotipi o preconcetti”. Elisabetta Simone e Luca Cenerelli saranno ospiti delle nuove registrazioni di Uomini e Donne per raccontare i motivi che hanno portato alla fine della storia?

