Elizabeth, Thomas e Samuel, chi sono i figli di Rosy Chin/ “Il mio cuore appartiene a loro”

Elizabeth, Thomas e Samuel, chi sono i figli di Rosy Chin

Chef, imprenditrice, moglie e soprattutto mamma. Rosy Chin, finalista del Grande Fratello 2024, è tutto questo. Nel corso della sua vita ha dovuto affrontare tante battaglie, ma ha anche portato a casa importanti successi. I più importanti, però, si chiamano Elizabeth, Thomas e Samuel e sono i suoi tre figli a cui prova a dare tutto ciò di cui hanno bisogno. Mamma innamorata e attenta, Rosy ha avuto i due figli più grandi dal primo matrimonio e il più piccolo dal suo attuale marito Paolo La Quosta. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello 20214 ha ricevuto la sorpresa dei suoi figli ottenendo, così, l’energia giusta per affrontare l’avventura nella casa, ma ha anche parlato spesso di loro.

Rosy, infatti, ha spiegato di avere anche un rapporto più conflittuale con Elisabeth che, essendo già un’adolescente, comincia ad avere le proprie abitudini scontrandosi con quelle della sua famiglia. La chef, tuttavia, prima ancora di entrare nella casa, aveva dedicato delle parole ricche d’amore ai figli.

Le parole di mamma Rosy Chin per i figli Elizabeth, Thomas e Samuel

“Sembra tutto così bello, non è sempre così, Non è facile, Non è tutto Rosy e fiori, Non è sempre tutto a colori, a volte vedo tutto nero anche io. Passo il 20% delle vacanze a urlare, 20% a spiegare, 20% a raccontare, altro 20% attenta e vigile, l’ultimo 20% a coccolarli. 100% Mamma stremata di due adolescenti in piena adolescenza e un piccolo terremoto monello“, scriveva Rosy lo scorso agosto. Nel post, Rosy sottolinea di voler trasmettere ai suoi tre figli quelli che sono i suoi valori come educazione, rispetto, curiosità verso il mondo, gentilezza, amore e comprensione ammettendo, però, che non è sempre facile.

La chef, inoltre, spiega quanto sia difficile il ruolo di genitore anche se ammette di essere fortunata condividendo tale compito con il marito Paolo che, pur non essendo il padre di Elizabeth e Thomas, è riuscito a farsi accettare da loro che non sentono affatto la differenza con Samuel.













