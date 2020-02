Elly Schlein “Sto con una donna”/ Video dell’outing “Ho amato tanti uomini ma ora…”

La fresca vice-presidente della regione Emilia Romagna, Elly Schlein, reduce dalla vittoria alle regionali dello scorso 26 gennaio, è stata ospite nella serata di ieri presso il programma del canale Nove, “Assedio”, show condotto da Daria Bignardi. La Schlein, che come ricorda Repubblica, ha ottenuto il record di preferenze con la sua lista di sinistra “Emilia Coraggiosa”, ha fatto coming out, svelando di aver trovato il suo proprio orientamento sessuale, e di stare con una ragazza. “Premetto che di solito non parlo mai della mia vita privata – ha confessato la politica emiliana originaria di Lugano, in Svizzera – sono molto riservata però faccio un’eccezione: sì sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molti uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta…”. La Bignardi ha quindi incalzato l’intervistata, chiedendole se la sua fidanzata stesse un passo avanti o indietro a lei, facendo il verso alle famose parole di Amadeus prima del Festival di Sanremo che crearono non poca polemica.

ELLY SCHLEIN E I 20MILA VOTI OTTENUTI ALLE ELEZIONI

La 34enne politica ha risposto: “Sempre fianco a fianco. Questo è l’importante”. L’ex eurodeputata si occupa da meno di un mese a questa parte soprattutto di welfare e di patto per il clima in quel della regione Emilia Romagna, come aveva spiegato pochi giorni fa il presidente Bonaccini. La Schlein aveva lasciato il Partito Democratico in segno di dissenso, per poi affiancarsi al candidato vincente in Emilia: “ha ottenuto un risultato personale particolarmente significativo – aveva commentato il governatore subito dopo i risultati delle elezioni – guidando le liste di ‘Emilia-Romagna Coraggiosa’, ben interpretando la necessità di coniugare in modo nuovo e ancor più incisivo la lotta alle diseguaglianze che segnano la nostra società e la transizione ecologica”. Erano state più di 20mila le preferenze ottenute dalla politica svizzera, che si era scontrata direttamente e apertamente con Matteo Salvini.





