Elodie: “Bulli? Ne ho sbattuto uno al muro!”/ Cattelan: “Sei un supereroe!”

Elodie è intervenuta in qualità di ospite nel corso della trasmissione di Rai Due “Stasera c’è Cattelan”. La cantante, che recentemente ha fatto registrare anche il suo esordio nel mondo del cinema italiano, si è raccontata senza filtri e con un velo di ironia che ha caratterizzato tutta la sua intervista con Alessandro Cattelan. Quest’ultimo, intanto, le ha chiesto se fosse vera la vicenda che l’ha vista protagonista e nella quale è intervenuta per salvare una coppia di anziani dall’assalto di un gruppo di bulli, adolescenti di quartiere.

L’artista romana ha riferito in particolare che i giovani stanno sbarrando, probabilmente “per gioco”, la strada a due anziani in metropolitana a Milano: “Io non ho mai amato molto i bulli e certe volte ti devi adeguare al loro linguaggio affinché comprendano il tuo messaggio. Davanti a quella scena, istintivamente ho preso e ho sbattuto al muro uno di loro: gli ho detto di ricordarsi che poteva essere sua nonna, quella donna che stava intimidendo. Lui non se l’aspettava e non ha risposto nulla”. Alessandro Cattelan, a quel punto, ha esclamato: “Sei un supereroe cittadino!”.

ELODIE: “HO COMPRATO CASA A MILANO, MA NON HO IL TAVOLO PER PRANZARE”

Nel prosieguo del suo intervento a “Stasera c’è Cattelan”, su Rai Due, Elodie ha rivelato che ha acquistato la sua prima casa, proprio a Milano, aggiungendo però un dettaglio tutt’altro che secondario: “Non ho il tavolo per pranzare. Questo perché mi serviva più spazio per il divano, quindi o mangio sul divano o mangio sedendomi all’isola in cucina. Mi piace anche mangiare a letto”.

Fra le sue esperienze di vita c’è anche il poligono di tiro (“Ci sono andata una volta a sparare”), mentre a livello di grande schermo, considerato il percorso parallelo alla sua attività da cantante, il suo riferimento, da romana DOC, non può che essere “Carlo Verdone. L’ho conosciuto personalmente e poi è anche musicista…”.

