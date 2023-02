Elodie, canzone “Due” a Sanremo 2023/ “Un brano che mi somiglia: spigoloso, diretto e onesto”

Elodie tra i big del Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Due”

Elodie torna in gara al Festival di Sanremo 2023 tra i big con il brano “Due“. Dopo un 2022 di successi, la cantante di Amici è pronta a rimettersi in gioco partecipando per la terza volta alla kermesse canora italiana con un brano che porta la firma della stessa interprete con Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Francesco “Katoo” Catitti che lo ha anche prodotto. Proprio la cantante ha rivelato in anteprima a Tv Sorrisi e Canzoni qualcosa in più sul brano in gara: “Due: sicuramente è un brano che mi somiglia, perchè è spigoloso, diretto e onesto. Ha qualcosa anche di un pò teen, cosa che io sono. Non fa ballare, ma non è una ballad. Credo che ogni anno sia importante portare qualcosa di diverso dall’anno precedente. Sarà un Sanremo diverso, cerco di esplorarmi e di fare sempre qualcosa che faccia stupire. Non devo assolutamente fare quello che ho fatto due anni fa, sarebbe scontato”.

Non sarà quindi una ballad il brano che Elodie presenterà alla 73ª edizione del Festival della canzone italiana, ma una canzone che a detta di molti ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo tormentone sulla scia dei successi “Bagno a mezzanotte” e “Tribale”.

Elodie durante Sanremo 2023 pubblica il nuovo album “Ok. Respira”

Il ritorno di Elodie al Festival di Sanremo 2023 è tra i più attesi di questa 73esima edizione. Ad accompagnarla sul palco la direttrice d’orchestra Carolina Bubbico che è al settimo cielo: “il 2023 si apre splendidamente! A febbraio avrò l’onore e la gioia infinita di dirigere l’orchestra e cantare al fianco di un’artista e una donna che minuto dopo minuto stimo e adoro sempre di più…Elodie è il meglio che potessi desiderare- Amore, purezza, generosità, spontaneità e cuore grandissimo ! Occhi che brillano insieme sin dalla prima prova”.

Durante la settimana del Festival, la cantante pubblicherà il suo nuovo album di inediti dal titolo “Ok. Respira” anticipato dall’omonimo singolo. Ricordiamo che il prossimo 12 maggio 2023 Elodie sarà dal vivo per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano per un concerto unico!

