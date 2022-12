Sanremo, Elodie cambiata per Andrea Iannone?/ L’insider: “Non é più la stessa…”

Elodie confermata a Sanremo 2023: prosegue a gonfie vele anche la lovestory con Andrea Iannone…

Mentre il fandom si prepara per il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston, in vista dell’atteso Sanremo 2023, la Big Elodie é protagonista di una vociferata metamorfosi per amore di Andrea Iannone. A lanciare il gossip é Oggi magazine, che tra le pagine di un nuovo numero di dicembre 2022 presenta una Elodie Di Patrizi nel mezzo dei cambiamenti, che in lei noterebbero nell’ultimo periodo delle voci insider e che si attribuirebbero alla lovestory che la lega -nel gossip made in Italy – al pilota di MotoGp, Andrea Iannone.

Elodie, confermata nella set-list dei primi 22 concorrenti Big di Sanremo 2023 dal numero 1 del Festival, Amadeus, é stata avvistata dall’entourage di paparazzi di Oggi mentre era in dolce compagnia con il tenebroso Andrea Iannone. Segno che i due conoscenti intimi siano ormai una coppia. La cantante 32enne, reduce dal successo del tormentone estivo Tribale, é stata paparazzata insieme allo sportivo 33enne, in piena notte, nel privé di un noto locale, sito a pochi passi dalla stazione centrale di Milano. Tuttavia, scortati come due beniamini di Hollywood, si sono però rifiutati di concedere ai fedeli supporter ogni tipo di favore di cortesia, tra le richieste più disparate di autografi, abbracci e/o selfie. Che i due volessero viversi del tempo in intimità, lontani dall’occhio pubblico? Chissà.

Elodie cambiata, dopo Amici? La voce

Resta il fatto che, secondo il chiacchiericcio di alcuni amici di lunga data della cantante capitolina, ripreso dal beninformato magazine, Elodie sarebbe in balia di un cambiamento radicale, anche perché influenzata dalla dolce metà e la loro lovestory: “Elodie negli ultimi tempi sembra cambiata. Non è più la ragazza semplice e spontanea che abbiamo conosciuto”.

Che Elodie possa prontamente replicare a chi la taccerebbe di snobismo e divismo su condizionamento di Iannone? Chissà. Nel frattempo, sale l’attesa generale per il preannunciato ritorno dell’ex Amici al Teatro Ariston, che si concretizzerà in occasione di Sanremo 2023, dove tra gli altri 22 Big si attende il fenomeno Pop e unico ex Amici 21 al debutto, LDA.

