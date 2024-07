Elodie/ Dal successo di “Black Nirvana” alle vacanze d’amore con il fidanzato Andrea Iannone

Con “Black Nirvana” Elodie è tornata a far ballare nella calda ed ascoltata estate 2024. Un ritorno col botto per l’ex cantante di Amici che sta preparando il nuovo progetto discografico apripista dei suoi concerti – evento in programma a giungo 2025 allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Maradona di Napoli. Un ritorno che non ha deluso le aspettative dei fan e nemmeno quello degli haters che continua a giudicarla per le sue mise ammiccanti e i suoi abitini succinti. Del resto proprio Elodie parlando del nuovo singolo ha sottolineato: “Black Nirvana è il punto di partenza per il viaggio che vi porterà nel prossimo progetto. Non si lega, ma è come se fosse un racconto di tutto quello che è successo in questi due anni, come sound e testo”.

La cantante ha poi parlato della grande occasione di poter cantare negli stadi confessando: “fino a qualche anno fa, per me era impossibile riempire un palazzetto! Non era nei miei piani perché forse avevo troppa paura di credere nel mio sogno e realizzarlo. Ho bisogno di liberarmi con la gente, sono felice e so cosa devo fare”.

Elodie e la storia d’amore con Andrea Iannone

Dopo la travolgente storia d’amore con Marracash, Elodie ha ritrovato la serenità tra le braccia del fidanzato Andrea Iannone, il pilota motociclistico a cui è legata oramai da diverso tempo. Una storia che i due inizialmente hanno vissuto in gran segreto lontani dall’occhio attento del gossip fino a quando la cantante ha deciso di uscire allo scoperto confermando l’amore per Iannone. Proprio dalle pagine di Vanity Fair, la cantante di “Ok Respira” ha parlato così della sua vita privata e sentimentale: “sono impegnativa e capricciosa, questo sì. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico”.

Intanto c’è già chi parla di matrimonio con il fidanzato Andrea Iannone, ma Elodie ha smentito categoricamente la cosa precisando: “non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia. Dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa”











