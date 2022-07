Elodie, di nuovo con Marracash?/ Ormai pochi dubbi sul ritorno di fiamma

Elodie è la regina dell’estate 2022: tra tormentoni e gossip

Elodie è ormai una stella di prima grandezza della musica italiana, in grado di sfornare canzoni amate da un pubblico di tutte le età grazie al ritmo travolgente e ai testi tutt’altro che scontati. A dimostrarlo ci sono anche i suoi concerti, a cui si presenta un pubblico di tutte le età, ma pronto a scatenarsi con la sua voce. Non è un caso che la sua “Bagno a mezzanotte” pur essendo uscita già diverso tempo fa continui a essere uno dei brani più amati di questa stagione.

La cantante, però, fa inevitabilmente parlare di sè anche per la sua vita privata. Tra le sue storie d’amore più importanti c’è certamente quella con il collega Marracash, con cui ha vissuto un amore travolgente, al punto tale da definirlo “famiglia” nonostante avessero deciso di prendere strade diverse. O almeno questo è quello che è accaduto fino a qualche tempo fa: i due sembrano essere davvero tornati insieme pur senza avere ufficializzato la decisione.

Elodie e il quasi certo ritorno di fiamma con Marracash

Poco prima di lasciarsi Elodie e Marracash hanno deciso di collaborare professionalmente: non a caso lei ha accettato di comparire sul disco di lui, scelta fatta proprio perché i due non volevano “sporcare” quanto di bello c’era stato tra loro. Ma è davvero tutto finito? Forse no, e lo dimostra la presenza dell’ex concorrente di “Amici” al concerto tenuto dal rapper, a cui lei ha voluto assistere in prima fila con occhi che parlavano per lei.

Anzi, lei stessa ha deciso di non nascondere l’accaduto ma ha voluto pubblicare tutto sul suo profilo Instagram. Un modo per preparare i suoi fan a un annuncio ormai imminente? L’artista, in modo particolare, si è concentrata su alcune parti di canzoni che il ex aveva dedicato proprio a lei. E non sembrerebbe evidentemente essere un caso. “Ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa. Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia, la mia Nefertiti”. A questo ha abbinato un cuoricino. Insomma, più esplicito di così.

