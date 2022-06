Marracash chi è la fidanzata?/ La rottura con Elodie e il riavvicinamento

Marracash ed Elodie hanno condiviso una storia d’amore lunga e intensa, finita circa un anno fa. Nonostante i due abbiano pubblicamente annunciato la rottura, le voci su un loro possibile riavvicinamento non smettono di circolare. E in effetti, non sono mancati i segnali da ambo le parti su una possibile ripresa della relazione. Ad ottobre 2021 si parlava di una presunta relazione del cantante con Rosmy, nome d’arte di Rosamaria Tempone. Tra Marra e la cantautrice, secondo Dagospia, ci sarebbe stato un legame intenso che però ha smentito proprio Marracash sui propri canali social.

Al termine della storia con Elodie, Marracash ha avuto altre fidanzate? Al netto delle voci e delle indiscrezioni, il cantante non ha mai confermato o ufficializzato alcuna storia d’amore dopo quella con la collega, anzi, tutto lascia pensare che nel cuore del rapper vi sia ancora lei, con la quale è stato fidanzato per due anni, fino alla rottura arrivata nel 2021. Tanti, infatti, in questi mesi gli avvistamenti e i segnali social da entrambe le parti.

Elodie e Marracash sono stati fidanzati per due anni, dal 2019 al 2021. La relazione è finita probabilmente a causa dell’incapacità della cantante di vedere lei e Fabio genitori, come ha raccontato lei stessa a Grazia. “Non riuscivo a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?” aveva raccontato la cantante qualche tempo dopo la separazione.

Dopo la rottura, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Nonostante le voci di vari flirt, come quello di Elodie con un modello, pare che tra i due ci sia ancora un sentimento molto forte. I due sono spesso stati visti insieme e Marracash ha partecipato al concerto della collega ed ex, in prima fila, con tanto di sguardi emblematici da parte di lei. La cantante, qualche giorno fa ha parlato proprio del rapporto con l’ex fidanzato al Corriere della Sera, spiegando: “Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice”.

