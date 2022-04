Elodie/ Dopo la svolta sexy torna sul palco di Tocca a noi Concerto per la pace

Tra gli artisti più attesi stasera c’è anche Elodie Di Patrizi tra i cantanti pronti a esibirsi da Bologna, con evento trasmesso su Rai 3, per Tocca a noi – Concerto per la pace. Dopo le recenti performance social della cantante romana, viene spontaneo chiedersi chi salirà sul palco di Bologna giovedì sera, l’interprete o la modella, perché Elodie nelle ultime settimane ha puntato tanto all’immagine anche per promuovere il suo nuovo disco ‘This is Elodie’, tra shoot fotografici mozzafiato su tacchi vertiginosi, stivali al limite del sadomaso, calze autoreggenti, costumi da spiaggia invisibili, intimo ostentato anche grazie ad un fisico invidiabile.

Ricordiamo però che la ragazza è innanzitutto una voce e quello ci si aspetta al concertone per la pace in Ucraina nel capoluogo emiliano, ma non si può negare che la metamorfosi da ragazza al limite dell’acqua e sapone ad un’immagine nuova e intrigante sexy ma con la classe di una top model, non passa inosservata sulla rete che tutto coglie, tutto spia, tutto filtra per generare interesse attorno ai propri beniamini. Elodie è amatissima e l’ultimo disco sta furoreggiando anche per merito del video che sta girando da settimane sui canali dedicati alle clip musicali, un filmato nel quale Elodie esalta la sua nuova immagine sexy e pericolosamente intrigante. Chissà se canterà Nero Balì e se magari con lei ci saranno Michele Bravi e Gué Pequeno.

Elodie, il successo di Nero Bali

‘Nero Bali’ di Elodie è un grande successo, tutte le tracce del nuovo disco sono cantate e amate dai fans grazie anche alle collaborazioni tra le quali ricordiamo nomi del calibro di Gué Pequeno, o Marracash per il brano ‘Margarita’, Fabri Fibra in ‘Mal di testa’, Lazza e Low Kidd in ‘Vado a ballare da sola. Insomma, attorno all’universo Elodie si muovono compositori, parolieri, rapper, vocalist, produttori, stilisti, addetti alla video-immagine, un branding vincente che, non solo, ma anche grazie alla bellezza della ragazza ha portato al grande successo ‘This is Elodie’, un album che è arrivato al sesto posto delle charts italiane, ventiduesimo di tutto il 2020. Ma in questo passato, ancor ben vivo, c’è l’attualità di ‘Bagno a mezzanotte’ una storia musicale nella quale ancora più forte esce il messaggio sexy di Elodie oramai senza più freni, cosciente della sua bellezza sino in fondo, supportata da stilisti che non possono e vogliono lasciarsi scappare un talento che ha portamento, classe, bellezza al 100% ‘Made in Italy’.

Milioni di visualizzazioni in tutto il mondo per questa clip non sono un caso. Dai suoi primi passi, davvero pochi anni fa, nei Talent come ‘X Factor’ o ‘Amici di Maria de Filippi’ è successo di tutto nella vita di questa performer raffinata e trasgressiva quel tanto che basta. La curiosità tra poco svelerà il volto sul palco di Elodie; arriverà a Bologna in versione ‘panterona’ o ‘pin up’, ‘rockeggiante’ o ‘Boho chic’? Mancano davvero poche ore e Piazza Maggiore accoglierà una delle cantanti più chiacchierate, instagrammate, iconiche di questi ultimi anni. Elodie,

Il video di Nero Bali













