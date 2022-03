Elodie, nuovo singolo Bagno a mezzanotte/ “Ricavato a Save the Children in Ucraina”

Elodie Di Patrizi torna con una nuova canzone, “Bagno a mezzanotte”, di cui ha condiviso una breve anteprima sul suo account Instagram visto che l’uscita ufficiale è fissata per la mezzanotte di mercoledì 9 marzo. Il filmato ha subito entusiasmato i suoi fan, tanto da raccogliere oltre un milione di visualizzazioni sui social. Ma la cantante ha rivelato un’iniziativa personale che riguarda il brano che è molto importante. Ha annnciato, infatti, che i proventi della vendita della canzone saranno destinati ai progetti di Save the Children in Ucraina e nei paesi confinanti.

Tutto ciò “per distribuire cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e supporto psicologico ed economico a migliaia di bambini e bambine in fuga dalla guerra”. Sotto al post è comparso il commento proprio di Save the Children, che ha voluto ringraziare Elodie per il suo sostegno: “Grazie di cuore @elodie per gesto di solidarietà”.

ELODIE “ELISA? FONTE DI ISPIRAZIONE”

“Bagno a mezzanotte” è una canzone tutta al femminile che Elisa ha scritto per Elodie Di Patrizi. “È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all’alba”, ha spiegato la cantante. A proposito invece della collaborazione con Elisa ha aggiunto: “Per me è sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri”.

Visto che la squadra vincente non va mai cambiata, per il video di “Bagno a mezzanotte” si è affidata alla stylist Ramona Tabita, che ha scelto un look firmato Dion Lee e David Koma, mentre la direzione è dei Morelli Brothers, che avevano firmato uno dei servizi fotografici glamour di Elodie Di Patrizi. Per l’occasione la cantante ha preso anche lezioni di danza, visto che nel video si lancia in un balletto scatenato e sensuale, esaltando la sua innata femminilità. E i fan non vedono l’ora di vedere quello integrale.

