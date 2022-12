Elodie e Andrea Iannone pronti alla convivenza?/ L’indiscrezione sulla coppia

Elodie e Andrea Iannone andranno a vivere insieme? La soffiata

La relazione tra Elodie e Andrea Iannone sta diventando sempre più seria e importante. Iniziata come un flirt estivo, la loro coppia continua a perdurare uscendo allo scoperto sui social, con alcuni scatti. Negli ultimi giorni, la cantante e il campione MotoGp si sono recati a Vasto, in Abruzzo, dove ci sono i genitori di lui.

Nina Zilli “Esci le canzoni belle, non la fi*a”/ Attacco a Elodie? "Tutto inventato"

Elodie ha affrontato, dunque, le presentazioni ufficiali in famiglia un passo davvero molto importante per una coppia. Sembra, però, che quel passo non sarà l’unico che la coppia intende fare. Secondo l’indiscrezione del settimanale DiPiùtv, pare che i due siano pronti per la convivenza. Sul giornale si legge: “Ora che si sono trovati, che hanno capito di essere simili, con gli stessi punti di vista, il loro sogno è vivere insieme“. Se questo gossip dovesse risultare vero, vorrebbe dire che la cantante e il pilota sono davvero ad un punto profondo della loro relazione.

ANDREA DAMANTE E ANDREA IANNONE, EX FIDANZATI GIULIA DE LELLIS/ "Ricordi belli che…"

Elodie, l’accusa di Nina Zilli e la sua smentita: “Complimenti alle testate”

Elodie sta vivendo davvero un bellissimo periodo sia a livello sentimentale che musicale, con l’uscita del suo ultimo concerto. Per promuovere il suo appuntamento dal vivo, la cantante rivelazione di Amici, ha posato in uno scatto molto sexy e provocante.

A questo proposito è intervenuta Nina Zilli dichiarando: “Cara Elodie, io ti apprezzo e ti seguo per la tua professionalità canora, ti seguo fin dai tempi di Amici. Ma ultimamente, queste post un po’ osè non mi piacciono affatto. Torna in te, ai tempi dei capelli lilla”. Subito dopo è apparso un commento pungente dell’artista che recita: “Un consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriere da cantante e/o cantautrice. Esci le canzoni belle e non la fi*a”. In molti hanno pensato che l’accusa fosse riferita ad Elodie, invece la Zilli ha smentito tutto: “Scusate leggo ora che “avrei attaccato Elodie”? Ma siete pazzi? Sotto il primo tweet ho anche precisato “noto una tendenza mondiale che purtroppo produce musica orrenda e l’immagine prevale su tutto, mancando nel contenuto”. Complimenti alle testate che HANNO INVENTATO! Bravi!“.

Sanremo, Elodie cambiata per Andrea Iannone?/ L'insider: "Non é più la stessa..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA