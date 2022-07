Elodie e Anna Pettinelli, lite su palco RDS?/ Video, “Sei sempre aggressiva con me!”

Elodie e Anna Pettinelli: scoppia la lite sul palco di RDS?

La cantante Elodie e la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli hanno litigato? Questa la domanda che in tanti si sono posti nelle ultime ore. In realtà si è trattato di un divertente battibecco che ha coinvolto Elodie e la Pettinelli sul palcoscenico di RDS Summer Festival e che ha scatenato l’ilarità della rete divenendo presto virale. Il filmato che potrete vedere in fondo all’articolo è stato rapidamente condiviso in tutti i social (da Instagram a Twitter e TikTok). Ma cosa è accaduto tra le due protagoniste del “siparietto”?

Un semplice malinteso, quello tra Elodie e Anna Pettinelli, avvenuto dopo una richiesta del pubblico e che ha generato il botta e risposta che ha fatto impazzire anche i presenti, per via della comicità involontaria generata da entrambe le protagoniste. Il pubblico presente ha avanzato una richiesta ad Elodie: cantare il brano “Niente canzoni d’amore”. La cantante, frastornata dal rumore, non ha immediatamente colto le richieste dei fan ed è apparsa stralunata.

Anna Pettinelli “rimprovera” Elodie: il botta e risposta

“Niente canzoni d’amore”, ha rimarcato Anna Pettinelli dopo la richiesta del pubblico ad Elodie alla quale aveva reagito titubante. A differenza della cantante, infatti, la speaker, ha immediatamente colto la richiesta del pubblico presente. “Ho capito, scusate… Anna, tu sei sempre aggressiva con me!”, ha replicato Elodie con fare scherzoso.

Anna Pettinelli, indispettita, si è allontanata dal palcoscenico “inseguita” dalla cantante che ha precisato: “Sempre aggressiva… Ci vuole un attimo per capire, no?”. “Un attimo che capisce… Un attimo che capisce”, ha continuato l’ex professoressa di Amici prendendola in giro bonariamente. Il battibecco, in meno di una giornata, è diventato virale strappando un sorriso a tutti i fan della celebre cantante e contribuendo a far girare via social il simpatico filmato.

