Elodie è crisi con Marracash?/ L’esordio come attrice e ultimo scatto con il rapper che preoccupa i fan

E’ ancora vivo il ricordo della sua performance sul palco dell’Ariston durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo. Elodie sarà uno degli ospiti principali del programma “Da Grande” che andrà in onda questa sera su Raiuno. Si dice che sarà protagonista di un numero da grande show. Dopo ave trionfato assieme alla amica e collega Myss Keta nella seconda edizione di “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”, la cantante ha annunciato il suo prossimo debutto come attrice sul grande schermo.

Si tratta del film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa. Il film prende ispirazione da un libro-inchiesta incentrato sulla mafia foggiana e le riprese inizieranno il prossimo autunno. La stessa Elodie non è riuscita a trattenere l’emozione e in un’intervista ha rivelato: “Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa”.

Dal punto di vista sentimentale, Elodie ha avuto due relazioni importanti. Quella più famosa è stata sicuramente con Lele Esposito conosciuto nella scuola di Amici. Dopo la fine di quella storia, nella vita della cantante è arrivato il rapper italiano Marracash con cui è legata dal 2019. Sembra però che al momento la coppia stia attraversando una crisi. Una notizia che ha colto inaspettato i fan visto che i due sembravano avere un’alchimia perfetta tanto da essersi mostrati insieme anche nelle grandi occasioni come la scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

In molti hanno notato che sui loro profili Instagram l’ultimo scatto insieme risale al 4 giugno e i due posano insieme per un noto brand di occhiali. Scarseggiano ormai le fotografie romantiche ma anche le stories di vita quotidiana di coppia che i due erano soliti condividere sui loro account social. Nessuno dei due, però, ha confermato o smentito la notizia. Intanto Elodie si concentra sui social dove pubblica foto sensuali che fanno girare la testa ai suoi fan. Dopo essersi esibita dal vivo all’Arena di Verona nelle due serate “Aperol with Heroes”, la cantante ha annunciato il lancio del suo nuovo singolo per la prossima settimana. Preparatevi a ballare.



