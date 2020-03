Elodie e Mahmood: ballo contro il Coronavirus/ Video, Marracash e la sua ‘Macarena’

Mentre i Vip – da Emma Marrone a Fiorello – invitano via social a restare in casa rispettando così le misure preventive contro il Coronavirus, Elodie, Mahmood e Marracash trovano un modo per stare insieme ma rispettando i consigli finora diffusi. Il rapper Marracash si diletta così in una canzone a base di ‘quarantena’ e ‘Amuchina’ sulle note della arcinota “Macarena”, la fidanzata Elodie insieme al loro amico comune Mahmood si cimentano in un ballo divertente che sta già facendo il giro dei social. Un modo per sdrammatizzare ed al tempo stesso riconfermare l’invito importantissimo a restare in casa il più possibile, evitando assembramenti ed uscite non giustificate. Ed i social, dopo la visione del breve filmato, è già impazzito avendo trovato nel trio il perfetto antidoto all’ansia ed allo stress. “Io mi metterei in quarantena con loro tre”, c’è chi commenta in tono ironico. “La voglio nel Repack di Persona”, scherza un’altra utente riferendosi all’ultimo lavoro discografico di Marracash. “Nuovo pezzo di Persona!”, “uscite il singolo”, chiedono sui social, complimentandosi con il trio.

ELODIE E MAHMOOD, BALLO CONTRO IL CORONAVIRUS CON LA COLLABORAZIONE DI MARRACASH

Mahmood ed Elodie, ormai grandi amici, ora sono diventati il simbolo contro l’ansia da Coronavirus grazie al ballo messo in atto sui social con la partecipazione di Marracash. I primi due, oltre ad essere amici da tempo, collaborano anche musicalmente. La canzone Andromeda con cui la ex allieva di Amici si è presentata al’ultimo Festival di Sanremo è stata scritta proprio dal cantautore di Rapide, Alessandro Mahmoud. Un’amicizia così forte da far quasi pensare ad un gossip tra i due anche se a quanto pare Mahmood attualmente si starebbe frequentando con Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. E non è detto che proprio l’amica Elodie – che di recente aveva pubblicato alcune foto che immortalavano i due a cena insieme – non possa essere stata il loro personale Cupido. Oggi intanto Elodie e Mahmood si divertono con quello che sui social è stato già ribattezzato “il ballo dell’estate” e Marracash partecipa al momento goliardico pur restando in disparte dall’occhio della fotocamera.

