ELODIE E MARRACASH FIDANZATI/ Baci infuocati sul ring, ma silenzio sui social

Tra Elodie Di Patrizi e Marracash è scoppiata la passione. Galeotta è stata la collaborazione per il singolo estivo “Margarita”. Tra un’incisione e l’altra, tra i due artisti è scoccata la scintilla come testimoniano le foto dei baci infuocati pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola. Oltre ad essere uniti dalla passione per la musica, Elodie e Marracash dimostrano di essere molto attratti l’una dall’altra al punto da scambiarsi effusioni anche in pubblico. I due, infatti, sono stati beccati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini durante l’incontro di boxe tra il campione Daniele Scardina e Alessandro Goddi. Una storia che è appena cominciata e di cui, la cantante, per il momento, preferisce non parlare. Pur essendo presente sui social dove, questa mattina, si è mostrata a letto insieme alla cugina, Elodie non tocca l’argomento preferendo parlare d’altro.

ELODIE E MARRACASH FIDANZATI: PARTONO LE SCOMMESSE DEI FAN

Quanto durerà la storia tra Elodie e Marracash? Prima di frequentare il rapper, la cantante che ha conquistato il successo e la popolarità partecipando ad Amici di Maria De Filippi, è stata fidanzata con Lele Esposito, conosciuto proprio nella scuola di Maria De Filippi e con il deejay pugliese Andrea Maggino. Dopo i rumors su un presunto flirt con Mario Balotelli, Elodie è così tornata al centro del gossip per l’improvvisa passione esplosa con Marracash. Una storia nata sulla scia dell’entusiasmo per il nuovo singolo e che i fans sperano che duri. La nuova coppia, infatti, piace già molto ai folowers dei due artisti che, tuttavia, sperano di poter presto avere notizie anche dai diretti interessati.

