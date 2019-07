Elodie e Marracash/ Foto, botta e risposta: lei in versione bond girl, lui…

Elodie e Marracash continuano a stuzzicarsi su Instagram. La cantante e il rapper non hanno ancora confermato il flirt nonostante le foto dei baci pubblicate dal settimanale Chi siano evidenti. In compenso, però, si lasciano andare a commenti e battutine sui social che non passano inosservati aki occhi attenti dei fans che aspettano con ansia una dichiarazione ufficiale della nuova coppia. Elodie, così, sempre più bella, sexy e sensuale, ha attirato l’attenzione di Marracash pubblicando sul proprio profio Instagram una foto in cui si mostra in versione bond girl. Il rapper, infatti, ha commentato con una faccina birichina la foto di Elodie che, a sua volta, ha risposto: “bonetto”. Il flirt tra i due, dunque, continua? A giudicare dalla confidenza che c’è sarebbe il caso di rispondere sì.

Elodie e Marracash, la cantante fa impazzire i fan

Ad essere conquistati dalla bellezza di Elodie Di Patrizi non è solo Marracash, ma anche i fans che hanno inondato di complimenti la cantante. “Più che altro bona girl”, “Sai fare anche la marinaia?! Ma tu mi sorprendi sempre più”, “Marracash apprezza”, “Dammi un altro margarita…mamma mia come sei figa!!!!”, scrivono i fans. Oltre ad essere apprezzata come cantante, Elodie Di Patrizi continua a far parlare di sè per il proprio aspetto fisico. Dopo aver tolto la tuta di Amici, la Di Patrizi non ha più rinunciato al proprio stile, continuando a sfoggiare un’immagine sexy e sensuale che piace davvero a tutti.







© RIPRODUZIONE RISERVATA