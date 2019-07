Elodie e Marracash/ Foto: “ho cambiato l’assorbente a casa di Marra”, lui…

Elodie e Marracash, dopo essere stati beccati a scambiarsi baci passionali dal settimanale Chi, infiamma i social. Merito della Di Patrizi che, sempre molto attiva su Instagram, ha condiviso un audio in cui svela dettagli bollenti del suo rapporto con il rapper con cui ha collaborato sulle note del singolo estivo “Margarita”. “Oggi ho cucinato a casa di Marra, ho cambiato ‘lassorbente a casa di Marra. Pensa se domani mi alzo e canto come te“, dice Elodie nelle storie citando una frase di Fabri Fibra che dice – “Oggi ho mangiato a casa di Marra, Ho cagato a casa di Marra, E adesso registro il pezzo con Fibra, Ma pensa se domani mi alzo e rappo come te, no”. L’audio di Elodie ha già fatto il giro del web con i fans che si chiedono: cos’è successo a casa di Marra tra Elodie e il padrone di casa?

Elodie e Marracash, scambio di battute su Instagram: “ Hai sparecchiato a casa di Marra “

Lo scambio di battute tra Elodie e Marracash continua anche sotto l’ultima foto pubblicata dalla cantante. La Di Patrizi si è fatta immortalare con un fiore tra le mani scrivendo: “con un fiore tra e dita”. Il rapper ha colto al volo l’occasione per commentare: “hai sparecchiato a casa di Marra“, ha scritto Marracash scatenando la reazione dei followers della Di Patrizi che hanno visto un riferimento all’intimità che c’è tra i due. Elodie e Marracash, dunque, fanno ormai coppia fissa? Nessuno dei due ha smentito l’esistenza di un rapporto diverso dalla semplice amicizia e i fans sono sicuri che tra i due la passione e l’attrazione fisica sia evidente. Dopo il boente scambio di battute, dunque, i due ammetteranno di stare insieme?





© RIPRODUZIONE RISERVATA