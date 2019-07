ELODIE/ Con Marracash canta Margarita, brano “fresco e frizzante” (Notte rosa 2019)

Elodie è una delle ospiti della Notte rosa 2019, l’evento musicale organizzato da Radio Bruno Estate a Cesenatico (FC). La cantante romana, seconda ad Amici 15, salirà sul palco di piazza Andrea Costa per cantare Margarita, il singolo uscito il 14 giugno che la vede duettare con Marracash. La canzone è prodotta da Takagi & Ketra e firmata Lorenzo Fragola, Carl Brave e Franco 126. È un periodo d’oro per Elodie, regina delle classifiche estive fin dal 2018. Un anno fa, infatti, pubblicava Nero Bali, il brano che la consacrava a “pop star” tra le migliori sulla scena italiana. Per non parlare del successo di Rambla e Pensare male, in coppia rispettivamente con Ghemon e i The Kolors. Margarita, l’ultimo tra i singoli lanciati, è in linea con le hit precedenti. E non solo perché è un altro feat., ma anche perché sarà senza dubbio l’ennesimo tormentone.

Margarita è il nuovo singolo di Elodie

Ma che sapore ha, questo Margarita di Elodie? Gliel’hanno chiesto quelli di recensiamomusica.com: “Sicuramente un sapore frizzantino, fresco, divertente. Sono molto contenta, per me l’estate è un periodo molto importante, ha sempre avuto un valore nella mia vita, perché porta felicità e rinnovamento“. Il featuring con Marracash è stato possibile grazie alla casa discografica: “Sono molto felice che lui abbia accettato di collaborare con me, l’idea è arrivata da Jacopo Pesce di Universal. Essendo Marracash un artista di un certo calibro, sono contenta per come si è tuffato in questo progetto, in breve tempo e con grande entusiasmo”. I suoi propositi per l’estate riguardano tutti la promozione: “A proposito del mio lavoro, spero vivamente che l’impegno e la costanza siano ripagate, sono pronta a raccogliere tutta la roba buona che arriverà”.

Elodie: “Il segreto del successo? Collaborare”

E di roba buona, nel caso di Elodie, ne arriva sempre molta. Ma il merito non è solo suo: “Collaborare con altri artisti è importante perché ti dà la possibilità di comprendere qualcosa da un punto di vista diverso dal tuo, in ogni incontro riesci sempre a cogliere delle novità, musicalmente è molto stimolante soprattutto quando lavori con un collega proveniente da un mondo diverso dal tuo. Imparo, cresco e riesco a portare a casa qualcosa di nuovo, cerco di arricchirmi e di diventare sempre più strutturata”. Tanta sintonia anche con l’etichetta: “C’è grande fiducia reciproca, quello che posso dirti è che oggi amo questo lavoro più di prima, adesso so che cosa voglio fare, poi il ‘come’ è una bella domanda, ma ho capito ciò che voglio raccontare di me e quanto sono fortunata a essere supportata da un team di persone stupende, partendo dall’ufficio stampa per arrivare all’etichetta, passando per il mio management. Collaboro con persone veramente wow!”.



