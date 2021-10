Elodie e Marracash si sono lasciati?/ Spunta l’ex modello e manager Davide Rossi

Elodie Di Patrizi è tornata single? Secondo il settimanale Chi ci sarebbe aria di crisi tra la cantante e il fidanzato Marracash. Il numero in edicola da oggi, mercoledì 13 ottobre di Chi pubblica le foto di Elodie insieme ad un gruppo di amici tra i quali, tuttavia, non c’è l’ombra di Marracash. Nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, in particolare, Elodie è insieme all’ex modello e manager di Arman, Davide Rossi. I due sono stati pizzicati insieme sotto casa della cantante dopo una serata trascorsa con gli amici.

Nessun gesto equivocabile tra i due che possa far pensare ad un feeling particolare. Elodie appare sorridente insieme ai propri amici con cui si è concessa una totale di relax e quando rientra a casa viene scortata da Davide Rossi che, nelle foto di Chi, si mantiene distanza.

Elodie e Marracash: silenzio sulla storia d’amore

Elodie e Marracash, sempre molto schivi e riservati, non hanno commentato l’indiscrezione di Chi. La cantante, tuttavia, in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, parlando della relazione con Marracash, aveva detto: “La nostra relazione? È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

I due artisti, dunque, stanno affrontando una crisi di coppia? Da tempo non si mostrano insieme sui social e i fan che hanno sempre amato il loro rapporto fatto d’amore e di complicità, sperano di vederli nuovamente presto sereni e innamorati.

