Marracash, fidanzato Elodie/ “Ci siamo riconosciuti nella nostra normalità”

Marracash è il fidanzato di Elodie: aria di crisi tra i due? Da diverso tempo si rincorrono voci su una possibile crisi di coppia tra i due assenti dai social da un bel pò. A chiarire le cose ci ha pensato la cantante e nuova conduttrice de Le Iene che, in merito alla storia d’amore con il rapper di ‘Persona’, ha confessato “la storia è stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”. La coppia sta vivendo un momento molto delicato del loro rapporto, ma entrambi hanno un solo grande desiderio: continuare a restare insieme.

Del resto proprio il rapper qualche mese fa aveva parlato con parole bellissime della compagna dalle pagine di Vanity Fair: “io e Elodie ci siamo riconosciuti nella nostra normalità. È la prima volta che sto con una persona come me. Le famose le ho sempre evitate, le mie fidanzate sapevano a mala pena chi fossi quando ci conoscevamo. Io e lei facciamo lo stesso mestiere, ma lei ama me, non Marracash. E io amo Elodie, la persona Elodie”.

Non solo, Marracash parlando delle cose che lo legano alla fidanzata Elodie ha aggiunto: “sia io sia lei abbiamo avuto una lezione fondamentale: la sconfitta, il fallimento. Io l’ho imparata bene questa lezione perché ho avuto successo a 28 anni, prima ho fatto in tempo a fare di tutto, a mandare giù merda, a sentirmi invisibile. Anche per lei non è stata facile. La sconfitta è un’esperienza che ti cambia la vita”.

Dalla sconfitta però si può uscirne vincitori. Lo sanno bene entrambi che oggi sono una delle coppie più seguite sui social e due dei cantanti più amati dal pubblico. Un successo straordinario per entrambi che hanno scalato i vertici delle hit parade con il tormentone “Margarita”.

