Elodie e Marracash sono tornati insieme?/ Lei si presenta al concerto di lui e…

Elodie e Marracash, il ritorno di fiamma è ufficiale?

Cosa sta accadendo tra Elodie e Marracash? I due cantanti sono tornati davvero insieme dopo essersi lasciati spezzando i cuoi dei fan che li hanno amati sia da single che in coppia? L’amore tra i due cantanti è nato per la collaborazione sulle note di Margarita. Un sentimento che ha unito i due artisti per diverso tempo che si sono supportati in tutte le scelte professionali. Accanto ad Elodie, durante la partecipazione al Festival di Sanremo come prima donna c’era proprio Marracash. Poi l’addio e la decisione di percorrere due strade diverse fino al recente riavvicinamento.

Nono si sa se i due siano tornati effettivamente insieme, se abbiano deciso di riprovarci o se siano stati in grado di trasformare l’amore in amicizia supportandosi a vicenda. E così, dopo la presenza di Marracash al concerto di Elodie, non è passata inosservata la presenza della Di Patrizi al concerto del rapper.

Elodie e Marracash sempre più vicini

Come fa sapere il portale Gossip e Tv, durante il concerto di Marracash allo Stupinigi Sonic Park a Torino, la presenza di Elodie è stata subito notata dai fan. Secondo quanto riferisce il portale, la cantante era sotto il palco e avrebbe cantato a squarciagola le canzoni del rapper trasformandosi in una vera e propria fan.

Una presenza importante quella di Elodie che ha riacceso il gossip, ma anche le speranze dei fan che sognano di rivedere i due artisti nuovamente insieme. In attesa di capire cosa accadrà, la Di Ptrizi e Marracash continuano a frequentarsi e a supportarsi in tutte le loro scelte professionali.

