Marracash al concerto di Elodie, la coppia sempre più vicina?/ Gli indizi social…

Elodie in concerto a Milano, Marracash presente: i video del live

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” canta Antonello Venditti nella sua Amici mai. E in effetti è quello che sembra capitare in queste settimane a una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo: Marracash ed Elodie. I due sono stati insieme dal 2019 al 2021, per poi rompere l’idillio d’amore nell’estate del 2021. Nonostante questo, hanno sempre mantenuto ottimi rapporti al punto da continuare collaborazioni artistiche: la cantante è infatti comparsa nella copertina dell’ultimo album del rapper, in un ritratto di famiglia che ha lasciato uno spiraglio di possibilità di rivederli di nuovo innamorati.

Elodie: "Mauro Tre un maestro, mi ha riavvicinata a musica"/ "Papà era artista ma..."

E anche le ultime Instagram stories di Marracash sembrano confermare un riavvicinamento ad Elodie. Il rapper ha infatti condiviso alcuni video, risalenti a ieri sera, durante il concerto della collega al Circolo Magnolia di Milano. Immortalata da due prospettive differenti del palco, Marracash ha ripreso Elodie durante due canzoni: Andromeda e, soprattutto, Niente Canzoni D’Amore. Quest’ultimo è un brano scritto proprio dal rapper in collaborazione con Federica Abbate, una struggente dedica d’amore ad una persona amata, riadattata dalla stessa Elodie ed inserita nel suo repertorio.

Elodie: "Non ho finito la scuola"/ "Abbandonai alla maturità per paura di fallire"

Elodie e Marracash di nuovo vicini? Le dichiarazioni della cantante

D’altronde sono numerosi gli indizi che vedrebbero Elodie e Marracash sempre più vicini. L’ultimo è arrivato direttamente dalla cantante che, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del suo attuale rapporto con il rapper, sul quale ha confessato a cuore aperto: “Marracash è l’essere umano che più mi ha agitato“. La coppia, nonostante la rottura della scorsa estate, in fondo non ha mai smesso di volersi bene e rimanere in contatto. E mai come in quest’ultimo periodo i due si sono riavvicinati, alimentando le fantasie e i desideri dei fan che li vorrebbero nuovamente felici ed innamorati.

Elodie: "Al Pride con nonna e Fey"/ "Meloni? Ha tanta rabbia, mi dispiace per lei"

Proprio Elodie, nel corso dell’intervista, aveva parlato di “amore” come sentimento dominante di questo suo periodo: “Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice“.

MARRA CHE RIPRENDE ELODIE. ORA, DITELO CHE VI AMATE CAZZO, DITELOOOOO pic.twitter.com/oJstP2loe1 — PHOENIX ☕️🍫 (@lucrispice) June 26, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA