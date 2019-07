Elodie e Marracash/ Vacanza d’amore in arrivo? Botta e risposta su Instagram

Elodie e Marracash, vacanza d’amore in arrivo?

L’abbiamo vista ieri calcare il palco di Battiti Live 2019 senza il suo Marracash, ma le cose tra Elodie e il noto rapper filano più che bene. Se ci fosse qualche dubbio in merito, ad allontanare i primi allarmi ci sono i numerosi e simpatici botta e risposta che i due si scambiano su Instagram. Dopo la chat, pubblicata dalla stessa Elodie, in cui elenca una serie di cose fatte a casa di Marracash – “Oggi ho cucinato a casa di Marra, ho cambiato ‘lassorbente a casa di Marra. Pensa se domani mi alzo e canto come te“ – la coppia continua a punzecchiarsi, scherzando sull’accaduto e continuando ad elencare “la lista delle cose fatte a casa di Marra”. Una vera e propria gag che sta appassionando il web e scatenando tantissimi commenti.

Elodie e Marracash stanno infiammando il gossip e, soprattutto il web. Sono centinaia i commenti entusiasti per questa nuova coppia. “Sei raggiante si vede che sei innamorata” nota un fan sotto l’ultima foto pubblicata da Elodie. In effetti di sentimenti ancora non si parla, eppure è chiaro che la cantante sta vivendo un momento sentimentalmente davvero speciale. “Siete una coppia stupenda, vi amiamo e vi vogliamo vedere insiemee” scrive ancora un altro fan. E c’è chi si chiede se trascorreranno l’estate insieme: “Vacanza bollente in arrivo? Passerete l’estate insieme?” chiede un altro utente ma senza ricevere risposta dai diretti interessati. Chissà che non li becchi presto qualche paparazzo, mostrandoci altri scatti bollenti della coppia dell’estate.

