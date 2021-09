Elodie, fidanzata di Marracash?/ “Considero il mio passato la mia fortuna”

Elodie è la fidanzata di Marracash, il rapper tra i protagonisti dei Seat Music Awards 2021 in onda su Rai1. In questi giorni però si vocifera di una possibile crisi tra una delle coppie più belle del panorama musicale italiano. Lo scorso anno Elodie e il compagno Marracash sono stati una delle coppie più acclamate sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia ’77. A distanza di dodici mesi qualcosa sembra essere cambiato nella coppia che con “Margarita” ha fatto ballare e cantare tantissime persone nell’estate 2019. Stando alle indiscrezioni trapelate da alcuni ben informati, ci sarebbe aria di crisi tra i due. A diffondere la notizia è stata Deianira Marzano, influencer e naufraga dell’Isola dei Famosi Deianira Marzano che ha fatto notare l’assenza dei due dai social.

Elodie e Marracash sono in crisi?/ "Non si vedono più insieme", la segnalazione

Elodie e Marracash si sono davvero lasciati? Sui social entrambi non pubblicano più alcuna foto né storie da diverso tempo e l’assenza di dichiarazioni da parte dei diretti interessi ha fatto preoccupare i fan.

Elodie e Marracash si sono lasciati?

Va detto che sia Elodie che Marracash non sono mai stati così presenti insieme sui social; i due artisti hanno sempre preferito vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori e dal mondo del gossip. Forse la loro assenza social è semplicemente voluta per evitare di essere oggetto di gossip. L’ultima foto di coppia, peraltro condivisa sui social, risale allo scorso 4 giugno: a pubblicarla è stato il rapper che ha accompagnato la foto con la didascalia “Royal Couple”.

Elodie, nuova conduttrice de Le Iene?/ La cantante al posto di Alessia Marcuzzi

Ad oggi tutto tace. Intanto Elodie si prepara ad un anno di grandi impegni: dal debutto al cinema come attrice ad un nuovo album di inediti. Intervistata dal Corriere della Sera, l’ex cantante di Amici ha dichiarato: “oggi non mi sento tormentata. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìta”.

LEGGI ANCHE:

Celebrity Hunted 2, chi ha vinto? Elodie e Myss Keta/ "Siamo super contente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA