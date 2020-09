Elodie incanta a Venezia/ “Un sogno indossare un abito Versace disegnato per me”

Elodie ha incatato tutti a Venezia presentandosi sul red carpe della Mostra del Cinema con un abito disegnato da Doantella Versace. Sorridente, accompagnata dal fidanzato Marracash, reduce da un’estate che l’ha vista dividersi tra la musica e le vacanze in famiglia, la Di Patrizi è stata eletta dai fans come una delle protagoniste più belle della prima giornata della Mostra del Cinema di Venezia 2020. Capelli in perfetto ordine, abito lungo metalizzato, aderente e con uno spacco laterale e un sorriso contagioso hanno reso la cantante una vera diva di Venezia. Tantissimi complimenti per lei da parte dei fans, ma anche di amici e colleghi. “Stupenda”, scrive Emma Marrone. “Bellissima” aggiunge Giorgia mentre Fiorella Mannoia lascia una serie di applausi e di cuori rossi per mostrare il suo apprezzamento. Un vero successo, dunque, per Elodie che ha così realizzato un sogno come scrive lei stessa.

ELODIE A VENEZIA: “UN SOGNO CON L’ABITO DI DONATELLA VERSACE”

Prima di tornare sul palco per cantare, Elodie si è goduta la passerella della Mostra del Cinema di Venezia 2020 lasciando tutti senza parole e realizzando un sogno. “Indossare un abito disegnato appositamente per me da Donatella Versace è una di quelle cose che pensi succedano solo nei sogni. Grazie di cuore alla mia Versace family e alla mia stylist“, ha scritto su Instagram la Di Patrizi pubblicando la foto del disegno realizzato dalla Versace. Tra i tanti commenti sotto il post è così spuntato anche quello di Donatella Versace che ha scritto: “Stupenda come sempre“. Tanti complimenti, dunque, per la cantante che si è mostrata anche in versione romantica accanto all’elegantissimo fidanzato Marracash che l’ha accompagnata sul red carpet.





