Elodie, la dolce dedica per il compleanno di Andrea Iannone/ “Come è bello vivere con te, ti amo”

L’artista scrive parole al miele per Iannone: il messaggio social

Procede a gonfie vele la relazione tra Elodie e Andrea Iannone, come testimoniano gli scatti della coppia in vacanza. La bella cantante, in occasione del compleanno del suo fidanzato, ha deciso di scrivergli una dedica molto dolce sui social: “Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo” afferma l’artista a corredo di tante romantiche foto.

Beatrice Venezi critica Elodie: "Rappresenta il corpo della donna in modo poco elegante"/ "A lei preferisco…"

Non si è fatta attendere la risposta dello sportivo con tanto di cuore rosso: “Piccola peste, love you too“. I due si stanno godendo bellissime giornate in relax e vacanza, dopo estenuanti impegni di lavoro. Numerosi i messaggi di auguri da parte dei vip: da Mara Venier, a Simona Ventura e Giulia Salemi che hanno lasciato un tenero commento alla coppia.

Elodie, le foto al mare fanno impazzire il web/ I progetti estivi con Andrea Iannone e le critiche su…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Beatrice Venezi critica la cantante: “Dà una rappresentazione poco elegante del corpo della donna”

Nel corso di un’intervista a La Stampa, Beatrice Venezi ha criticato non poco la cantante italiana punzecchiandola su un tema piuttosto delicato. La direttrice d’orchestra alla domanda chi preferisca tra Taylor Swift ed Elodie ha risposto la prima, spiegando poi la ragione.

“Taylor Swift. Mi sembra che Elodie, con il suo atteggiamento, dia una rappresentazione poco elegante del corpo della donna. Posso dirlo?” La critica all’ex allieva di Amici è arrivata chiara e forte anche se, al momento almeno, non c’è stata una replica da parte sua. D’altronde la stessa artista ha spiegato a Repubblica cosa pensa del corpo femminile: “Un corpo è un corpo, mi sento bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa. Il corpo è bello, un’opera d’arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo”.

Annalisa ed Elodie nella classifica di Forbes Italia 2023/ Tra le 100 donne di maggior successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA