Elodie lascia l’Italia: trasferimento a Lugano per Andrea Iannone/ Prove di convivenza per la coppia

Elodie, addio all’Italia per amore di Andrea Iannone

Scelta d’amore per Elodie che, da circa un anno, vive una storia d’amore con Andrea Iannone. Chiusa la relazione con Marracash, la cantante ha ritrovato il sorriso accanto al pilota con cui, dopo una frequentazione estiva, è nato davvero l’amore. La coppia ha vissuto i primi mesi con estrema discrezione per poi uscire allo scoperto e godersi la relazione alla luce del sole. Innamorati e complici, i due, finora, hanno vissuto la storia a distanza vedendosi in base ai rispettivi impegni.

Claudia e Roberto, chi sono i genitori Elodie/ "È stata una infanzia reale, cruda, ma allo stesso tempo viva"

La Di Patrizi, infatti, da quando ha spiccato il volo, vive a Milano mentre Iannone ha fissato la propria residenza in Svizzera, precisamente a Lugano. Proprio la città svizzera accoglierà presto anche la cantante che, per amore del fidanzato, avrebbe deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi definitivamente in Svizzera.

Fey chi è la sorella di Elodie/ Lei: "ci siamo sostenute a vicenda. Ci amiamo e basta"

Elodie e Andrea Iannone: convivenza in Svizzera

Secondo il settimanale Oggi, Elodie sarebbe pronta a trasferirsi in Svizzera per iniziare ufficialmente la convivenza con Andrea Iannone. Un passo importante per la coppia che sarebbe pronta a fare sul serio. Entrambi hanno avuto relazioni importanti – lui con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, lei con Marracash – ma ora sarebbero pronti a costruire qualcosa di importante insieme.

Una scelta importante quella della cantante che ha dimostrato tutto il grande amore nei confronti del fidanzato. Una storia in cui in pochi, inizialmente, credevano, ma che ha superato la prova del tempo portando Iannone e la Di Patrizi a fare il passo della convivenza.

Gigi uno come te: ancora insieme, Elodie conquista Gigi D'Alessio/ "Dovete sapere che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA