Elodie nasconde una dedica molto importante sui social/ Non è rivolta ad Andrea Iannone ma…

L’artista e la dedica a Napoli: la foto al naturale

Elodie è sulla cresta dell’onda con l’uscita del nuovo singolo A fari spenti, in cui appare nuda come una Venere. Oltre ad essere una cantante molto amata, è anche un’icona di moda. Infatti, in questi giorni, era presenta alla settimana della moda che si tiene a Milano con il suo amato Andrea Iannone.

Andrea Iannone, fidanzato Elodie/ La dedica d'amore: "Ti amo e ti stimo. Sei immensa"

A proposito di moda, la cantante di Amici si è mostrata sui social completamente acqua e sapone ma con una felpa che nasconde una dedica molto speciale indirizzata a Napoli. “J’Adore Napoli” si legge sull’indumento; per l’artista è molto importante la città e, adesso, anche di più considerando che proprio lì partirà il suo nuovo tour in due date: 17 e il 18 novembre. L’appuntamento con la cantante sarà sicuramente un successo, considerando i precedenti Sold Out.

Elodie, il total black look all'Arena di Verona divide il web/ É bufera social: il motivo

Elodie e la dedica di Andrea Iannone: “Ti amo, sei immensa”

Dopo la lunga storia d’amore con Marracash, l’artista ha ritrovato l’amore con l’ex pilota Andrea Iannone. La coppia sta insieme da diversi mesi e la relazione sembra andare a gonfie vele. In occasione del compleanno di Elodie, Iannone ha pubblicato una bellissima dedica d’amore.

“TI AMO e ti STIMO sei IMMENSA. Buon compleanno amore mio!” ha scritto l’ex pilota alla cantante, facendo commuovere il web. Sembra che l’ex allieva di Amici si sia ricreduta su una dichiarazione in particolare rivolta all’ex fidanzato: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza“. In effetti, lei e Iannone formano una coppia stabile che sembra andare d’amore e d’accordo tanto da decidere per la convivenza.

Elodie e Andrea Iannone sempre più innamorati/ Le vacanze in Sardegna tra baci e relax

© RIPRODUZIONE RISERVATA