Elodie, online il nuovo singolo “A fari spenti” scritto da Elisa/ Videoclip sexy fra nudità e trasparenze

Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 22 settembre 2023, è disponibile il nuovo singolo di Elodie “A fari spenti”, accompagnato dal video ufficiale decisamente sexy della stessa artista scoperta da Amici. La fidanzata di Iannone appare a tratti completamente nuda e in una vasca, e il filmato sta già facendo il giro del web. Il brano è stato scritto da Elisa insieme a Marz & Zef, che ne hanno curato anche la produzione, e il risultato è una canzone dance pop, con delle sonorità elettroniche, quasi trance, che ben si sposano con il testo in italiano.

IL CASO/ Mogol-Battisti: la rivoluzione della canzonetta, "il nostro caro angelo"

Nel post di lancio su Instagram l’artista ha scritto: “A Fari Spenti. Il nuovo singolo fuori venerdi”, per poi ringraziare Elisa “Per l’ennesimo regalo” e Marz & Zef “Per il suono che cercavo da tempo”. La cantante poi conclude dicendo: “È già tra le mie canzoni preferite”. Da segnalare come il post in cui la stessa Elodie si mostra senza veli nel promuovere il lancio del nuovo singolo abbia fatto più di 300mila like nel giro di poche ore.

TIM MUSIC AWARDS 2023, 3a PUNTATA/ Diretta e scaletta: LDA sorprende con Castello di sabbia!

ELODIE, NUOVO SINGOLO A FARI SPENTI: LA COLLABORAZIONE CON ELISA, I PREMI E IL TOUR

Come fa notare TgCom24.it, on è la prima volta che Elisa scrive per Elodie visto che lo aveva già fatto per “Bagno a Mezzanotte” e “Proiettili”, brano quest’ultimo che è anche coinciso con l’esordio sul grande schermo di Elodie presso la 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con “Ti mangio il cuore”, e canzone che ha permesso all’artista di vincere anche il David Di Donatello in occasione della 68esima edizione come “Miglior canzone originale”.

Ariana Grande, lovestory finita con Dalton Gomez/ Il divorzio, dopo due anni d'amore!

Un periodo davvero magico quindi per la cantante ex di Amici, che a breve tornerà a cantare dal vivo dopo il sold out al Forum di Assago. Il prossimo appuntamento sarà al Palapartenope a Napoli, il 17 e 18 novembre, quindi di nuovo al Mediolanum Forum lunedì 20 e martedì 21, poi a Roma il 25 e il 26 novembre, e infine il 5 novembre al Mandela Forum di Firenze. Qui sotto il video del nuovo brano di Elodie “A fari spenti”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA