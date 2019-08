Elodie, notte di fuoco con Marracash?/ Foto: cena romantica tra sorrisi, brindisi e..

Elodie e Marracash sono davvero fidanzati? Dopo i baci immortalati dal settimanale Chi e i siparietti su Instagram a colpi di commenti sotto le foto sensuali dell’ex allieva di Amici, i due cantanti tornano a farsi vedere insieme. Nessun evento pubblico, ma una cena romantica in cui i due si mostrano sorridenti mentre brindano. A rendere pubblico tutto è stata Elodie che ha pubblicato due storie: nella prima, i due sono a cena, intenti a godersi una serata a due; nella seconda storia, invece, l’atmosfera diventa più intima con Marracash che sfiora la collana della Di Patrizi, avvolta da una luce soffusa. Tra Elodie e Marracash, dunque, non c’è più solo un rapporto professionale. I due, pur non avendo fatto alcun annuncio ufficiale, non nascondono quello che c’è tra loro.

ELODIE E MARRACASH? NOTTE DI FUOCO DOPO LA CENA ROMANTICA?

Dopo la cena a due, Elodie e Marracash hanno vissuto una notte di fuoco? L’atmosfera del secondo video pubblicato dalla cantante in cui si mostra più sensuale che mai promette scintille. I due cantanti, però, dopo aver scatenato l’entusiasmo dei fans con due brevi filmati, sono spariti dai social. Per scoprire qualche dettaglio in più sarà necessario aspettare il risveglio dei due artisti che, dopo la collaborazione per il tormentone estivo “Margarita”, hanno scoperto di avere molte cose in comune. Tra Elodie e Marracash, dunque, è scoppiato l’amore? I paparazzi sono pronti a non perderli di vista mentre i fans hanno già dato la loro approvazione.





