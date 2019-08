Elodie/ Regina del gossip e dei tormentoni estivi (Battiti Live Compilation)

L’arrivo di Elodie Di Patrizi a Battiti Live 2019 è stato atteso fin dalla prima tappa di Vieste. Dopo aver conquistato un posto di rilievo nel salotto di Amici di Maria De Filippi, la cantante è ritornata a condividere i suoi pezzi più famosi con il pubblico accorso alla prima data del festival musicale più atteso dell’estate. Per l’occasione ha scelto un look trasgressivo e sexy, un tubino color metallo fortemente aderente, in grado di mettere in risalto tutte le sue forme. Capelli corti e biondi, trucco naturale e pochi accessori. Uno dei particolari che ha colpito di più gli ammiratori è che in seguito all’esibizione, Elodie abbia scelto di togliersi subito i sandali con il tacco, per poi procedere lungo la spiaggia.

Elodie Di Patrizi sarà fra gli artisti che potremmo vedrere su Battiti Live Compilation questa sera, mercoledì 28 agosto 2019, su Italia 1. Non è stato di certo la prima volta che l’artista è intervenuta all’evento musicale, dato che la ricordiamo anche per il duetto realizzato l’anno scorso con Gue Pequeno e Michele Bravi con il brano Nero Bali. In questa nuova occasione, Elodie ha scelto invece di interpretare il brano Pensare male dei The Kolors, che vanta una sua featurette.

Elodie: la scalata al mondo della musica

In seguito al lancio ottenuto dal reality di Maria De Filippi, Elodie Di Patrizi prosegue la sua scalata nel mondo della musica e conquista ancora una volta le classifiche di vendita e rotazione radiofonica con Pensare male. Un brano che mette in risalto la sua voce avvolgente, mentre dimostra ancora una volta di essere dotata di un fisico mozzafiato e sensuale. Una prova già superata con successo con il video del singolo Rambla, lanciato lo scorso inverno.

La presenza dell’artista sul palco di Battiti Live 2019 non poteva che essere doppia: la troviamo infatti in apertura del festival a Vieste, ma anche nella tappa conclusiva di Bari. Un gran finale che non poteva che richiamare la Di Patrizi ad esibirsi ancora una volta e condividere con il pubblico presente uno dei successi di quest’estate. “Quando il gioco di squadra vince”, scrive a luglio sui social per annunciare la tripla bella notizia a tutti i fan: il disco d’Oro ottenuto con il singolo Margarita, cantato in coppia con Marracash, il doppio latino per Bero Bali feat Michele Bravi e Guè Pequeno e platino anche per Pensare male, il singolo dei The Kolors a cui ha partecipato e che ha presentato a Battiti.

Elodie: il video di Margarita

