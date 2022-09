Elodie “Scena di nudo? Nessun imbarazzo sul set”/ “Giorgia Meloni? Un solo pregio…”

Elodie fa il suo ingresso nel mondo del cinema col film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, in concorso nella sezione Orizzonti del Festival del Cinema di Venezia 2022. La cantante ha parlato della sua prima scena di nudo su un set: «Nessun imbarazzo. Ho da sempre un rapporto sereno con il mio corpo. Un seno è un seno. Ce l’ho io come lei, solo abbiamo ghiandole diverse», dichiara al Corriere della Sera. Era da tempo che pensava di cimentarsi nella recitazione, ma attendeva l’occasione giusta: «Mi sono innamorata di questo progetto, da parte mia è stato pretenzioso accettare ma è stata per me un’occasione profonda, distante da quello che faccio».

Questa nuova esperienza è stata per Elodie formativa: «Recitare, rispetto a cantare, mi ha fatto toccare vibrazioni più profonde di me stessa. È un po’ come andare in analisi». Quindi, è una esperienza che rifarebbe, preoccupandosi ovviamente di scegliere bene i progetti, «perché per me è stata una sorta di terapia».

ELODIE, DAL CINEMA ALLA POLITICA: SULLA MELONI…

«Il cinema, va detto, per me è stato un grande compagno di viaggio, più dei libri», ha proseguito Elodie, come riportato dall’Ansa. Ma la cantante non si è tirata indietro quando le sono state fatte domande riguardanti la sfera politica. «Sono una cittadina e in quanto tale mi interesso di politica è del tutto normale, anche perché credo che ci sia un un livello dei diritti umani sotto il quale non si deve mai andare». Riguardo le elezioni politiche 2022 ha comunque le idee chiare: «So già chi votare. So anche chi non votare».

Non dovrebbe puntare su Fratelli d’Italia, viste le critiche rivolte al partito di Giorgia Meloni: «Se ci fosse un candidato di destra con idee interessanti lo voterei pure e confesso che, ad esempio, non ho mai votato Pd. Il fatto è che tutti mi vogliono etichettare». A proposito delle dichiarazioni di Hillary Clinton che vede sempre bene una premier donna: «Non sono d’accordo. L’unico pregio della Meloni è che è determinata».











