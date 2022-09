Elodie/ Dal nuovo fidanzato a ‘Ti mangio il cuore’, periodo d’oro: gli ultimi gossip

Elodie: da La Notte della Taranta al primo film da attrice “Ti mangio il cuore”

Elodie è tra le protagoniste più attese de La Notte della Taranta, l’evento pugliese che torna in tv giovedì 1 settembre in seconda serata. Il 2022 è stato l’anno della definitiva consacrazione per la cantante di Amici che, dopo aver conquistato le classifiche streaming e radiofoniche, ha ricoperto il ruolo di madrina del Prime di Roma e si prepara a debuttare come attrice nel suo primo film “Ti mangio il cuore”. Ne ha fatta di strada Elodie Di Patrizi quando pochi anni fa si è fatta notare nella scuola di Amici di Maria De Filippi per poi spiccare il volo qualche anno più tardi complice la collaborazione con l’ex compagno Marracash. Oggi Elodie è una donna serena, ha acquistato casa a Milano dopo anni di fitto. A rivelarlo proprio la voce di “Tribale” dalle pagine del Corriere della Sera: “sono felicissima, ma è strano, ne ho cambiate tante di case, per me una casa è un letto, il posto dove ricaricarmi. Ora avrò un luogo mio che devo capire come rendere mio. Per ora so solo che quando mi trasferirò mi porterò queste piante. La sterlizia, che amo, e l’orchidea, muore e rinasce ogni anno”.

Di recente la cantante, che sta quindi per esordire come attrice, è finita al centro del gossip per una presunta storia d’amore che starebbe nascendo con il pilota di MotoGp Andrea Iannone. L’ex di Belen e la cantante sono stati più volte paparazzati insieme nelle ultime settimane, ma cosa c’è davvero tra loro?

Elodie: “Giorgia Meloni? I diritti sono per tutti e poi bisogna capire come vivere bene, in società, assieme”

Dopo il Pride e La Notte della Taranta, Elodie è pronta ad approdare alla Mostra del Festival del Cinema di Venezia dove presenterà il suo primo film da attrice “Ti mangio il cuore”. Un progetto importante di cui ha parlato così dal Corriere della Sera: “ci sono figure femminili con un vissuto complesso che non hanno la libertà di scegliere e se fanno una scelta sbagliata poi è difficile rimediare, anche perché i loro uomini hanno un forte senso del possesso. Da donna libera e indipendente quale sono penso a donne in situazioni simili, immagino che sarebbe potuto accadere anche a me… E mi è piaciuto interpretare il punto di vista di una donna facilmente giudicabile”. Impossibile non parlare dell’attuale scena politica e delle parole dei leader della destra conservatrice da Matteo Salvini a Giorgia Meloni su cui la cantaste ha le idee molto chiare.

“Vedo una donna molto arrabbiata, mi dispiace per lei, non dovrebbero esserci queste distinzioni, e mi spiace ci siano persone che le fanno. Famiglie di serie A, serie B, serie Z… I diritti sono per tutti e poi bisogna capire come vivere bene, in società, assieme. C’è troppa rabbia in queste persone. Io pure sono arrabbiata, ma vado in terapia e non la sfogo sugli altri. Solo che devi essere cosciente di questo problema con la rabbia” – ha detto la cantante.











