Elodie, stoccata a Marracash? “Ci vuole rispetto per identità altrui”/ E l’amore con Iannone…

Elodie protagonista al Festival di Sanremo 2023, col nuovo brano Due la stoccata all’ex Marracash?

E’ un momento magnifico per Elodie, protagonista al Festival di Sanremo 2023 (e non solo) con la sua musica ed il suo talento graffiante. L’audace artista romana ha già fatto discutere con il suo nuovo brano in gara Due, una canzone per la quale non ha mai nascosto di provare sentimenti estremamente contrastanti, come spiegato alla vigilia della kermesse in una intervista al Corriere della Sera. “Ho un rapporto di amore e o odio con Due. Un brano su una storia finita. Me ne sono innamorata al primo ascolto, ma ho trovato grandi difficoltà nell’interpretarla. Ero arrabbiata con me stessa perché non mi sentivo abbastanza brava. Solo dopo le prove con l’orchestra mi sono sentita felice”, ha confidato Elodie nel corso dell’intervista.

Insomma non ci è voluto molto affinché i fan e il pubblico interpretassero queste parole come un riferimento all’ex fidanzato Marracash. Ricordiamo che la cantante ha vissuto una storia d’amore turbolenta con il rapper, uscendone non senza strascichi. Oggi la bella artista romana è felicemente fidanzata con Andrea Iannone, ma non per questo dimentica il suo passato.

Elodie e la complessità della storia d’amore con Marracash nel nuovo brano Due?

“Con Andrea Iannone sono felice. Marracash? Complesso”, ha confidato la cantante sempre al Corriere della Sera. E così le allusioni e le presunte stoccate nel brano portato al Festival di Sanremo sembrano nascondersi dietro ogni frase del pezzo. La Di Patrizi d’altra parte ha sempre definito il rapper come il grande amore della sua vita. E come se non bastasse, anche nel nuovo album dell’artista, in uscita il 10 febbraio, c’è il brano Apocalisse, che sembra descrivere perfettamente l’ex compagno. “È stata una relazione complessa e questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla e a darle il posto che si merita”, ha spiegato Elodie, quasi confermando la teoria del fan.

Impossible quindi non vedere un collegamento, anche se oggi la 32enne appare davvero felice al fianco di Andrea Iannone, suo nuovo fidanzato. “Sono molto felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio ‘difendermi’ a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”.











