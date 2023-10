Elodie, tapiro d’oro da Striscia la Notizia per foto di nudo/ “Denudarmi la mia passione. Con il mio corpo…”

Elodie e il tapiro d’oro da Striscia la Notizia

Elodie riceve il tapiro d’oro da Striscia la Notizia dopo la pubblicazione delle foto in cui posa senza veli e che hanno scatenato anche delle polemiche. Bellissima in tutta la sua sensualità, immortalata come una moderna Venere, Elodie ha lasciato tutti senza parole per l’indiscutibile bellezza. Tuttavia, non sono mancate critiche e polemiche nei confronti dell’artista che rivendica il diritto di mostrarsi anche senza veli. Dopo le varie polemiche nate sul web e non solo, Elodie è stata raggiunta da Valerio Staffelli che ha deciso di consegnarle il famoso tapiro d’oro.

Nella puntata di Striscia la Notizia in onda oggi, martedì 10 ottobre, sarà trasmesso l’intero servizio di cui, però, sono state svelate alcune anticipazioni. ai microfoni di Valerio Staffelli, così, Elodie ha svelato il motivo della scelta di posare senza veli per il lancio del suo nuovo lavoro discografico.

Le parole di Elodie a Striscia la Notizia

Elodie riceve con il sorriso il tapiro d’oro da Valerio Staffelli che ha deciso di omaggiarlo con il famoso e prezioso riconoscimento di Striscia la Notizia. «È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo», le parole di Elodie ai microfoni di Staffelli che l’ha raggiunta durante un aperitivo a Milano con il fidanzato Andrea Iannone.

Dichiarazione importanti quelle di Elodie che sfoggia orgogliosamente il suo corpo difendendo il diritto di ogni donna di mostrare il proprio corpo come desidera.

