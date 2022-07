Elodie “Tossicodipendenza di mia madre? Non l’ho giudicata”/ “Un figlio? Ci penso…”

Elodie e la difficile infanzia

Ospite de La Confessione di Peter Gomez nella puntata che andrà in onda sul canale Nove venerdì 15 luglio alle 22.45, Elodie ha aperto i vari cassetti della sua vita ripercorrendo i momenti più importanti. Oltre ad aver parlato dell’amore per Marracash che resta una delle persone più importanti della sua vita, Elodie ha parlato anche della sua infanzia come anticipa Il Fatto Quotidiano. La Di Patrizi non ha mai nascosto di aver avuto un’infanzia difficile ed oggi ne parla tranquillamente sicura di dovere anche al suo passato la persona sana ed equilibrata che è oggi.

“La mia infanzia oggi comincia a essere un ricordo più lontano, anche perché sono cambiate tante cose nella mia vita. È stata una infanzia reale, cruda, ma allo stesso tempo viva. Ho avuto la possibilità di farmi tante domande sin dall’infanzia e capire cosa avrei voluto fare nella vita e come approcciarmi alle difficoltà. Ci sono stati in casa problemi come la tossicodipendenza di mia madre“, ha raccontato Elodie.

Elodie e il rapporto con la madre

Legata alla famiglia, la Di Patrizi ama trascorrere il suo tempo libero con la madre, la sorella e le persone importanti che ci sono sempre state. Ricordando il periodo in cui la madre aveva problemi di tossicodipendenza, la cantante ricorda di non averla mai colpevolizzata provando ad aiutarla. “Credo ci fosse molta infelicità in lei. Ho vissuto quella circostanza, capendo che c’era un problema, non giudicando la condizione di un essere umano – in questo caso mia madre – e che forse era il caso di capire e aiutarla”, ha aggiunto.

Oggi, Elodie è una figlia, ma in futuro si vede anche mamma? Ai microfoni di Peter Gomez ha risposto: “A un figlio ci penso perché ho 32 anni, ma non ho il desiderio di avere un figlio. Ogni tanto penso a come potrò essere come madre, perché non tutti hanno questo destino. Non voglio escludere le mie possibilità che è dare amore o ricevere amore, magari adotterò“.

