Elodie/ Video, oggi occhi solo per lei o è “Pensare male”? (#TeamGué, The Voice)

Elodie sarà tra i protagonisti della semifinale del talent show di Rai 2 The Voice of Italy 2019, in onda il 30 maggio. La cantante romana, arrivata seconda nella quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, sarà uno dei quattro special coach della serata insieme ad Arisa, Edoardo Bennato ed Enrico Ruggeri. Nell’occasione, la 29enne in grande ascesa affiancherà il rapper Guè Pequeno. Non si sa ancora cosa farà l’artista nel corso della serata o se esibirà in un suo pezzo musicale. Tuttavia, potrebbe cantare il suo ultimo singolo, intitolato Pensare male, originariamente interpretato insieme alla band pop rock dei The Kolors. La ragazza aiuterà Pequeno nella scelta dei suoi finalisti, dopo aver collaborato con il suo collega già in occasione dell’estate 2018 in Nero Bali, singolo di successo cantato anche con Michele Bravi.

Elodie, The Voice of Italy 2019: il duetto con Stash

Nel corso degli ultimi tempi, la bella Elodie Di Patrizi, supercoach nella semifinale di The Voice, si è fatta notare grazie al duetto con Stash dei The Kolors nel brano Pensare male. Tuttavia, l’artista romana fa parlare di sé anche per motivazioni che sono legate strettamente al gossip. Per esempio, sembra che Elodie abbia totalmente perso la testa per il calciatore del Marsiglia Mario Balotelli. La loro relazione sentimentale andrebbe avanti da diversi mesi e in tempi recenti ci sarebbe stato un nuovo ritorno di fiamma tra i due. Al tempo stesso, Mario sarebbe stato conquistato dal fisico da urlo della cantante dal look sempre originale ed intrigante. Nel corso dei prossimi mesi, si sapranno sicuramente ulteriori news riguardo ad un rapporto già molto chiacchierato nello showbiz.

La pietra dello scandalo

Elodie, stasera presente alla semifinale di The Voice of Italy 2019, ha reso felici i suoi 931 mila follower di Instagram postando una storia con una foto molto piccante. La ragazza si è fatta vedere in topless, suscitando migliaia e migliaia di like e commenti di consenso. Clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Nonostante questo sono stati diversi anche quelli che l’hanno criticata, con numerosi personaggi famosi che hanno voluto nei commenti spezzare una lancia a suo favore. Da Belen Rodriguez che ha scritto “Poesia” a Diletta Leotta che l’ha apostrofata semplicemente come “Bona” fino ad Elisa Toffoli che ha voluto farle degli “auguri”. Non sono mancati anche altri colleghi a premiarla nei commenti dal “augurissimi” di Arisa, fino all’ex collega di avventura ad Amici Sergio Sylvestre.

