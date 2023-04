Elon Musk ha un profilo segreto su Twitter/ Lo ha svelato lo stesso per sbaglio

Elon Musk ha svelato di avere un profilo segreto su Twitter. L’ex uomo più ricco del mondo ha fatto sapere in maniera accidentale di avere un altro profilo sul social dell’uccellino denominato ErmnMusk. Il profilo classico conosciuto dagli utenti è @elonmusk, ma lunedì scorso, 24 aprile, il manager originario di Pretoria ha condiviso uno screenshot online per illustrare ai creator come rendere a pagamento l’accesso ai loro contenuti, per appunto svelare l’arcano. Come detto sopra l’indirizzo è @ErmnMusk (nome utente: «Elon Test»), e nel giro di breve tempo ha già ottenuto più di 44mila follower, numero che sta diventando sempre maggiore con il diffondersi della notizia.

WhatsApp: account e numero loggati su 4 telefoni/ Come attivare la nuova funzione

Prima dell’inghippo i fan erano solo 2mila, e come immagine profilo vi è un bambino biondo che gioca con un razzo in miniatura di SpaceX, e che sembrerebbe essere tra l’altro il figlio dello stesso Elon Musk, bimbo nato il 4 maggio del 2020 e avuto dall’ex compagna Grimes. Come conferma degli ulteriori sospetti, il fatto che l’ultimo dei tweet pubblicati sulla pagina di Ermn Musk era «Il 4 maggio compirò finalmente tre anni!».

Stress sul lavoro?/ Ecco come misurarlo in base all'uso di mouse e tastiera

ELON MUSK, SECONDO PROFILO SU TWITTER: SVELATO PER SBAGLIO O VOLUTAMENTE?

Il Corriere della Sera si domanda comunque se la presenza di tale secondo profilo non sia stata volutamente mostrata dallo stesso Elon Musk. “Considerata l’istrionica indole del personaggio impossibile dirlo con certezza, ma il fatto che il tweet dell’imminente terzo compleanno di @ErmnMusk sia stato postato appena mezz’ora dopo (peraltro a seguito di oltre quattro mesi e mezzo di silenzio) più di qualche dubbio lo lascia”, commenta a riguarda il quotidiano di via Solferino.

Tra l’altro lo stesso numero uno di Tesla non ha fatto nulla per cercare di nascondere l’accaduto, e replicando a chi diceva di aver scoperto il secondo profilo, Musk scriveva: «Non immagineresti mai che sono io!». Un’ultima curiosità, sempre dallo screenshot condiviso da Elon Musk è emerso che sul suo profilo vi sono 24.7 mila abbonati, tenendo conto che ciascuno di loro sborsa 5 dollari al mese si tratta di un guadagno da 1,5 miliardi di dollari all’anno.

ChatGPT, nuove funzioni per proteggere i dati degli utenti/ Ecco le novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA