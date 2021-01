Elvira Carfagna/ Prima moglie Walter Zenga: “Stop alla gogna contro di lui”

A “Domenica Live” continua a tenere banco il “caso” Walter Zenga. Che tipo di genitore è ed è stato l’ex portierone dell’Inter e della Nazionale nei confronti dei suoi figli? Se Andrea e Nicolò, figli della seconda moglie Roberta Termali, lamentano un’assenza da parte del padre, a difenderlo ci pensa la sua prima moglie, Elvira Carfagna, ospite oggi di Barbara D’Urso. Nativa di San Benedetto del Tronto, negli anni Ottanta tutti i rotocalchi si sono occupati di lei e della sua relazione con uno dei personaggi sportivi più popolari dell’epoca. In realtà in quegli anni la Carfagna aveva già iniziato a farsi conoscere per aver vinto il titolo di Miss Marche: di lei si può dire che il passare del tempo non abbiano sbiadito la bellezza e la propensione alla cura del corpo. Basti pensare che quest’estate la Carfagna si è imposta addirittura in una gara di triathlon: ciclismo, nuota e corsa a designare una straordinaria atleta.

ELVIRA CARFAGNA, PRIMA MOGLIE WALTER ZENGA

La grande popolarità derivata dalla sua relazione con Walter Zenga sfociò per lei anche in alcune esperienze lavorative nel mondo della televisione. Una su tutte quella da valletta a “Il gioco delle coppie” insieme a Federica Panicucci, con Marco Predolin alla conduzione del programma. Di recente, invece, Elvira Carfagna ha deciso di prendere le difese dell’ex marito, nonché padre di suo figlio Jacopo. La donna ha infatti dichiarato: “Basta con questa gogna mediatica: Walter può avere anche delle colpe – quale genitore non ne ha – ma non merita tanto accanimento“. La Carfagna ha anche tracciato un parallelo tra il figlio Jacopo e Andrea Zenga: “Quello che non sopporto, insomma, è questo can can che si è scatenato. Ormai i ragazzi sono grandi e sarebbe il caso di smetterla e comunque devo anche dire che se Andrea non si chiamasse Zenga di cognome non sarebbe mai approdato al Grande Fratello Vip. Anche mio figlio ad esempio era stato contattato dall’Isola dei Famosi ma lui si vergogna a farsi pubblicità quindi ha rifiutato“.



